Blumbergs gūst 12 punktus uzvarētā FIBA Eiropas kausa mačā
Latvijas basketbolists Roberts Blumbergs trešdien Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eiropas kausa otrā posma mačā izcēlās ar 12 punktiem, viņa pārstāvētajai Izmiras "Petkim Spor" ar 76:72 (19:10, 15:25, 15:14, 27:23) pārspējot Itālijas vienību Sasāri "Dinamo".
Blumbergs laukumā bija 18 minūtes un četras sekundes un realizēja četrus no pieciem divu punktu metieniem, vienu no četriem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem. Viņš arī izcēlās statistikā ar sešām atlēkušajām bumbām, divām rezultatīvām piespēlēm, četrām piezīmēm, četrām kļūdām un divām pārtvertām bumbām, iekrājot +/- rādītāju +7 un efektivitātes koeficientu 13.
Izmiras vienības uzvaru ar 18 gūtajiem punktiem sekmēja Janniks Franke, kamēr mājinieku rindās ar 15 punktiem un piecām bumbām zem groziem izcēlās Karloss Māršals.
N grupā spēlē arī Spānijas vienība Saragosas "Casademont" un "Peristeri" komanda no Grieķijas. 40 komandas pamatturnīrā bija sadalītas desmit grupās. Katras grupas uzvarētājas, kā arī sešas otro vietu ieguvējas sasniedza turnīra otro posmu, kurā komandas cīnās par iekļūšanu ceturtdaļfinālā. FIBA Eiropas kauss ir pēc spēka ceturtais klubu turnīrs Eiropā.