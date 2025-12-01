Volejbolists Vanags turpinās karjeru Zviedrijas klubā "Floby". "Visa mazā pilsētiņa nāk uz mačiem mūs atbalstīt!"
Latvijas izlases volejbolists Toms Vanags, kurš sezonu sāka Latvijas čempiones "Robežsardze"/"Rīgas Stradiņa Universitāte" ("Robežsardze"/RSU) komandas rindās, savu profesionālo karjeru turpinās Zviedrijas virslīgas klubā "Floby", kur ir aizvadījis jau trīs spēles.
Sezonu Vanags sāka "Robežsardze"/RSU rindās, kur bija viens no līderiem. "14. novembrī atbraucu uz klubu un nedēļas nogalē jau spēlēju. Klubs mani pie sevis gribēja jau kopš sezonas sākuma, taču sākumā man bija arī citi varianti," stāsta volejbolists.
"Viņiem vajadzēja pieredzējušu spēlētāju, jo komanda ir jauna un vidējais spēlētāju vecums ir 23-24 gadi," saka Latvijas izlases otrā tempa spēlētājs Vanags. "Komanda ir pagājušās sezonas čempione, bet no tā sastāva ir palikuši vien daži spēlētāji."
"Te ir sakārtota valsts, viss ir nodrošināts, apstākļi dzīvošanai un treniņiem ir augstākā līmeņa. Līga gan neskaitās profesionāla, taču klubi un treniņprocess ir ļoti profesionāli," stāsta volejbolists. Viņš stāsta, ka Zviedrijas meistarsacīkstes pēc spēka var salīdzināt ar Baltijas līgu, taču spēcīgākās Igaunijas komandas ir labākas. Līgā ir pietiekami labi spēlētāji, un dažos klubos ir pat trīs ārvalstu volejbolisti
"Komanda noteikti grib cīnīties par Zviedrijas čempionāta medaļām, kā arī par Zviedrijas kausu," saka Vanags, kuram šī ir jau desmitā sezona ārvalstu klubos. "Visa mazā pilsētiņa nāk uz mačiem mūs atbalstīt, un spēlēs ir lieliska atmosfēra," saka volejbolists. "Floby" šobrīd Zviedrijas čempionātā ar 20 punktiem deviņās spēlēs ieņem trešo vietu 11 komandu vidū, no līderes "Habo", kas ir aizvadījusi spēli mazāk, atpaliekot trīs punktus.