Dalasas "Mavericks" atradis Dončiča pēcteci? Debitants Kūpers Flegs samet 35 punktus uzvarā pār "Clippers"
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) šīs sezonas debitants Kūpers Flegs sestdien aizvadīja savu rezultatīvāko spēli un guva 35 punktus Dalasas "Mavericks" uzvarā.
Dalasieši viesos ar rezultātu 114:110 (25:28, 24:28, 34:27, 31:27) pārspēja Losandželosas "Clippers". Šī gada drafta pirmais numurs Flegs savā karjeras 20. spēlē arī izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas. Vēl uzvarētājiem Klejs Tompsons guva 23 punktus, 17 no tiem ceturtajā ceturtdaļā.
"Clippers" komandā rezultatīvākais ar 30 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām bija Kavai Lenards, 29 punktus guva, 11 rezultatīvas piespēles atdeva un astoņas atlēkušās bumbas izcīnīja Džeimss Hārdens, 21 punkts bija Džonam Kolinsam, bet 19 punkti un 11 bumbas zem groziem Ivicam Zubacam.
Kopš sava ilggadējā līdera, slovēņu superzvaigznes Lukas Dončiča aizmainīšanas uz Losandželosas "Lakers" Dalasas klubam pagalam nesokas, un pašlaik ar nieka 6 uzvarām 21 spēlē klubs ieņem 12. vietu Rietumu konferencē. Savukārt "Lakers" ar 14 uzvarām 18 spēlēs konferencē nostiprinājušies otrajā vietā aiz čempiones Oklahomasitijas "Thunder".
Citā spēlē Entonijs Edvardss izcēlās ar 39 punktiem, Minesotas "Timberwolves" mājās ar rezultātu 119:115 (32:36, 27:33, 35:23, 25:23) pārspējot Bostonas "Celtics".
Edvardss 14 sekundes pirms pamatlaika beigām ar ļoti sarežģītu tālmetienu panāca 118:112, tikpat kā pieliekot punktu mājinieku uzvarai. Otrs rezultatīvākais "Timberwolves" komandā ar 16 punktiem bija Džūliuss Rendls, bet 15 punktus guva Donte Divinčenco. Bostoniešus no zaudējuma neglāba Džeilena Brauna 41 gūtais punkts. Viesiem Nēmīašs Keta atkārtoja karjeras rekordu un guva 19 punktus, kā arī ar 18 atlēkušajām bumbām laboja savu rekordu cīņā zem groziem.
Savukārt Šarlotas "Hornets" pārtrauca Toronto "Raptors" deviņu uzvaru sēriju, Kanādas vienību mājās pārspējot pagarinājumā ar 118:111 (21:34, 31:24, 28:29, 24:17, 14:7).
Mailss Bridžess uzvarētājiem guva 35 punktus, desmit no tiem papildlaikā, bet debitantam Konam Knepelam bija 20 punkti, kamēr Kolins Sekstons no rezervistu soliņa pievienoja 18 punktus. "Raptors" komandai 30 punktus guva un 12 atlēkušās bumbas izcīnīja Skotijs Bārnss, bet pa 22 punktiem bija Brendonam Ingremam un Imanuelam Kviklijam.
Austrumu konferences līdere Detroitas "Pistons" atguvās pēc diviem zaudējumiem un viesos ar rezultātu 138:135 (36:23, 35:36, 37:32, 30:44) pārspēja Maiami "Heat" komandu.
"Pistons" rindās Keids Kaningems guva 29 punktus, Tobiasam Herisam bija 26 punkti, bet Dankanam Robinsonam atgriešanās spēlē 18 punkti. "Heat" komandā Endrū Viginss guva 31 punktu, Normans Pauels 28, Tailers Hiro 24, bet Bamam Adebajo bija 15 punkti un desmit atlēkušās bumbas.