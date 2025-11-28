Mārtiņš Sesks pārsteigts par labajiem rezultātiem Saūda Arābijas posmā
Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks, kurš noslēdzošajā pasaules rallija čempionāta (WRC) sezonas posmā Saūda Arābijā joprojām atrodas labāko trijniekā, paudis pārsteigumu par sasniegtajiem rezultātiem.
Pasaules rallija čempionāts (WRC) Saūda Arābijā viesojas pirmo reizi, līdz ar to visiem pilotiem tā kļuvusi par jaunu pieredzi. Vismaz pirmajā dienā latviešu pilots Sesks ar jauno trasi spējis sadraudzēties labāk par citiem, jo uzvarēja divos ātrumposmos un pat bija kopvērtējuma līderis. Tehniskas ķibeles lika viņam atkāpties uz trešo vietu, taču otrās dienas ievadā latvietis pacēlās jau uz otro pozīciju.
"Izskatās, ka neesam ātri tikai Latvijā," par savu veiksmi teica pats Sesks, atklājot, ka ir nedaudz pārsteigts par sasniegtajiem ātrumiem. "Mūsu temps ir nedaudz pārsteidzošs, jāsaka godīgi. Braucu, kā to daru ierasti, taču jūtos ērti un viss izdodas labi." Latvietis nebija piedalījies WRC posmos kopš jūlija, kad Sesks startēja Igaunijas un Somijas rallijos.
"Iespējams, šie trīs mēneši man nākuši par labu," secināja Sesks. "Uz šejieni braucu bez jebkādām gaidām. Bez testiem, bez nekā. Iespējams, dažreiz pat tā ir vieglāk, ka atbrauc kā balta lapa un vienkārši skaties, kā veiksies." Viņš uzskatīja, ka viņam labus rezultātus palīdzējis sasniegt arī fakts, ka startējis viens no pēdējiem un iepriekšējie patīrījuši trasi. Kopumā Seskam šis kļuvis par sezonas septīto posmu, kurā potenciāli viņš var sasniegt labāko rezultātu.
Sesku uzteica arī "M-Sport Ford" komandas citi braucēji, Gregors Munsters un Džošs Makerlīns. "Skatījos, kā brauc Mārtiņš, un viņš to dara citādāk. Viņam pagaidām viss sanāk, bet man nepieciešams vairāk laiks, lai pierastu pie šīs trases." Viņa komandas biedrs Makerlīns uzskatīja, ka Sesks pierāda "M-Sport Ford" komandas konkurētspēju.
"Ir labi redzēt Mārtiņu augstā vietā, jo tas pierāda, ka šie auto spēj būt konkurētspējīgi. Iepriekš mēs visi bijām līdzīgā ātrumā, pat Igaunijā bet te viņš veicis lielu lēcienu uz priekšu. To ir labi redzēt, jo varam no tā ko mācīties. Mārtiņam piemīt unikāls braukšanas stils."
Jāmin, ka Saūda Arābijas posmā tiks noteikts 2025. gada pasaules čempions. Pirms šī posma kopvērtējuma līderim Elfinam Evansam bija tikai trīs punktu pārsvars pār Sebastjēnu Ožjē. Tāpat jāmin, ka Saūda Arābijas posms kļūs par pēdējo WRC karjerā Kallem Rovanperam, kurš lēmis pārcelties uz formulas sērijas sacensībām Japānā. Tāpat uz laiku pilna rallija pilota lomu pie malas metīs igauņu zvaigzne Ots Tenaks.