Mārtiņa Seska ekipāža labāko sešiniekā Saūda Arābijas WRC posma treniņbraucienā
Latvijas rallija ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sesku un stūrmani Renāru Franci trešdien Saūda Arābijā sasniedza sesto labāko rezultātu pasaules rallija čempionāta (WRC) 14. posma treniņbraucienā.
Ātrākais 4,56 kilometrus garajā treniņbrauciena trasē bija soms Kalle Rovanpere ("Toyota Gazoo"), kurš finišu sasniedza pēc trīs minūtēm un vienas sekundes. Otrais, zaudējot 0,5 sekundes, bija soma komandas biedrs japānis Takamoto Kacuta, bet vēl viens "Toyota Gazoo" pārstāvis brits Elfins Evanss atpalika vienu sekundi un ierindojās trešajā pozīcijā. Latvijas ekipāža savu labāko rezultātu sasniedza trešajā braucienā, kad trasi veica trīs minūtēs un 3,4 sekundēs, piekāpjoties Rovanperem 2,4 sekundes.
Trešdien tiks aizvadīts 5,22 kilometrus garais pirmais ātrumposms, kas sāksies plkst. 19.35. Sacensības tiešraidē pārraidīs televīzijas kanāls "Go3 Sport 2". Ceturtdien ātrumposmi sāksies plkst. 7.08, piektdien - plkst. 7.26 un sestdien - plkst. 7.35.
Četru dienu garumā rallija ekipāžas veiks 17 ātrumposmus 319,44 kilometru garumā. Dalību Saūda Arābijas rallijā ir apstiprinājusi 41 ekipāža, no kurām 12 startēs ar vadošās klases "Rally1" automašīnām.
Seska ekipāža, kas šajā WRC sezonā startē ar "M-Sport Ford" komandas sagatavoto "Ford Puma Rally1" auto, piedalīsies savā septītajā posmā. Zviedrijas rallijā Latvijas ekipāža sacensības noslēdza sestajā vietā, Portugāles un Grieķijas rallijos ieņēma 15.vietu, Sardīnijas rallijā pēc avārijas izstājās, bet Igaunijas rallijā un Somijas rallijā ierindojās astotajā vietā. Jūnija vidū Latvijas ekipāža Polijā izcīnīja uzvaru Eiropas rallija čempionāta (ERC) ceturtajā posmā.
Pēc 13 WRC posmiem kopvērtējumā pirmo vietu ar 272 punktiem ieņem britu pilots Elfins Evanss, Francijas pilots Sebastjēns Ožjē ir sakrājis 269, soms Kalle Rovanpere ir sakrājis 248 punktus, bet igaunis Ots Tenaks - 213 punktus. Seskam sešos posmos izcīnītie 16 punkti ļauj ieņemt 12. vietu.
Seska ekipāža iepriekšējā sezonā debitēja WRC, startējot trīs posmos. Polijas rallijā latvieši bija piektie, jūlijā pirmajā WRC posmā Latvijā - septītie, vietu uz goda pjedestāla zaudējot vien pēdējā ātrumposmā, bet Čīles rallijā pēc avārijas sacensības tika turpinātas treniņa nolūkos. 2025. gada WRC sezonā ir 14 posmi. Iepriekšējā sezonā par čempionu kļuva beļģis Tjerī Nevils.