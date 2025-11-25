Detroitas "Pistons" atkārto kluba vēsturē garāko uzvaru sēriju
Detroitas "Pistons" pirmdien Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) izcīnīja 13. uzvaru pēc kārtas un atkārtoja panākumu sērijas rekordu no saviem čempionu gadiem.
"Pistons" viesos ar 122:117 (35:32, 36:23, 30:33, 21:29) pārspēja Indiānas "Pacers". 13 uzvaras pēc kārtas "Pistons" izcīnīja arī 1989./1990. un 2003./2004. gada sezonās, kad izcīnīja savus pēdējos divus no trīs čempiontituliem. Zīmīgi, ka tikai pirms pāris sezonām Detroitas komanda ar 28 zaudējumiem pēc kārtas laboja līgas negatīvo rekordu.
"Pistons" vienībā šajā spēlē Keids Kaningems atzīmējās ar 24 gūtiem punktiem un 11 atlēkušajām bumbām, Kerisam Levertam bija 19 punkti, bet Dželenam Darenam - 17 punkti un 12 bumbas zem groziem. Iepriekšējās sezonas finālistei "Pacers" komandai Paskāls Siakams guva 24 punktus, bet Džeresam Volkeram bija 21 punkts. Savainojumu skartā Indianapolisas komanda zaudējusi desmit no pēdējām 11 spēlēm.
Citā spēlē Tailers Hiro pirmo reizi sezonā devās laukumā un palīdzēja Maiami "Heat" mājās uzvarēt Dalasas "Mavericks" ar 106:102 (20:19, 32:25, 28:28, 26:30). No potītes traumas atlabušais Hiro šajā mačā guva 24 punktus un iemeta uzvaras grozu 41 sekundi pirms pamatlaika beigām. Vēl uzvarētājiem, kuriem nevar palīdzēt rezultatīvākais spēlētājs Normans Pauels, 20 punktus guva un 18 bumbas zem groziem izcīnīja Kelels Veirs. Dalasiešiem 27 punktus guva Pols Džemeins Vašingtons.
Tikmēr Hjūstonas "Rockets", lai gan pirmo reizi sezonā spēlēja bez Kevina Durenta, viesos ar 114:92 (30:23, 29:27, 25:25, 30:17) uzvarēja Fīniksas "Suns". "Rockets" līderis Durents maču izlaida personīgu iemeslu dēļ. Viņa prombūtnē Amens Tompsons guva 28 punktus un Ārons Holidejs no rezervistu soliņa pievienoja 22 punktus. "Suns" vienībā rezultatīvākais ar 18 punktiem bija Devins Bukers.
Savukārt astoto uzvaru pēc kārtas izcīnīja Toronto "Raptors", kas savā laukumā ar rezultātu 110:99 (29:32, 28:22, 31:22, 22:23) guva virsroku pār Klīvlendas "Cavaliers". "Raptors" komandā sezonas rezultatīvāko spēli aizvadīja Brendons Ingrems, kurš guva 37 punktus, bet Skotijam Bārnsam bija 18 punkti un 11 bumbas zem groziem. Viesiem Donovans Mičels guva 17 punktus.
