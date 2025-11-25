Merzļikins cīnās vārtos, bet “Capitals” izcīna pārliecinošu uzvaru pār “Blue Jackets”
Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins pirmdien atvairīja 26 metienus Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā, kurā viņa Kolumbusas "Blue Jackets" komanda piedzīvoja zaudējumu.
"Blue Jackets" viesos ar rezultātu 1:5 (0:1, 0:3, 1:1) zaudēja Vašingtonas "Capitals" komandai.
Merzļikins tika galā ar 26 no 31 pretinieku metiena, atvairot 83,9% raidījumu. Šosezon viņš laukumā bijis deviņās spēlēs, kurās izcīnījis četras uzvaras, vidēji ielaidis 3,55 ripas un atvairījis 89,4% metienu.
"Blue Jackets" komandai šajā spēlē vienīgos vārtus guva Dentons Mateičuks, kurš trešā perioda sestajā minūtē panāca 1:5. Merzļikinu divreiz pārspēja Džeikobs Čikrans, bet pa vieniem vārtiem mājiniekiem guva Toms Vilsons, Džons Karlsons un Martins Fehērvāri. Viesi pa Logana Tompsona sargātajiem vārtiem meta 23 reizes.
"Blue Jackets" ar 25 punktiem 23 spēlēs ieņem 13. vietu Austrumu konferencē, kur "Capitals" ar 26 punktiem 23 mačos ir septītā. Šajā konferencē pirmo un pēdējo vietu šķir tikai deviņi punkti.