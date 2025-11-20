"JDFS Alberts" fani cer, ka izdosies revanšēties "Grobiņai" par sāpīgo neveiksmi pārspēlēs pērn (foto: JDFS Alberts / Facebook)
Futbols
Šodien 20:18
"Grobiņa" un "JDFS Alberts" nenoskaidro uzvarētāju pirmajā spēlē par vietu virslīgā
"Grobiņa" ceturtdien Liepājā pirmajā pārspēlē cīņā par vietu Latvijas futbola virslīgā 2026. gada sezonā spēlēja 0:0 ar "JDFS Alberts" komandu. Atbildes spēle notiks svētdien, plkst. 13, RTU stadionā Rīgā.
Cīņās par vietu augstākajā līgā nākamsezon tiekas šī gada virslīgas pirmspēdējās vietas īpašniece "Grobiņa" un pēc spēka otrās - Nākotnes līgas - vicečempione "JDFS Alberts" komanda.
Uzvarētāji divu spēļu summā izcīnīs tiesības 2026. gadā spēlēt "Tonybet" virslīgā, bet zaudētājiem būs vieta Nākotnes līgā. Abas komandas pārspēlēs tikās arī pērn, kad Grobiņas komanda pēc zaudējuma savā laukumā ar 2:3 atbildes spēlē svinēja panākumu ar 2:0.
Kā Nākotnes līgas uzvarētāja tiesības spēlēt virslīgā izcīnīja Ogres "United" komanda, bet no vietas virslīgā ir jāšķiras "Metta" vienībai, kas virslīgā spēlēja kopš 2012. gada.