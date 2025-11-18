Irāka sper platu soli uz 2026. gada futbola Pasaules kausa finālturnīru, iekļūstot starpkontinentālajās izslēgšanas spēlēs
Irākas vīriešu futbola izlase otrdien iekļuva starpkontinentālajās izslēgšanas spēlēs ceļā uz 2026. gada Pasaules kausa finālturnīru. Āzijas zonas piektās kārtas atbildes mačā Irākas futbolisti savā laukumā ar 2:1 (0:0) pārspēja Apvienoto Arābu Emirātu izlasi, divu maču summā uzvarot ar 3:2.
Vārtus 52. minūtē viesu labā guva Kaju Fernandess, bet 66. minūtē 1:1 panāca Meme. Mača kompensācijas laikā viesi pārkāpa noteikumus savā soda laukumā, un Meme realizēja 11 metru soda sitienu, raidot bumbu vārtu kreisajā augšējā stūrī - 2:1 Irākas labā.
Martā notiks starpkontinentālās izslēgšanas spēles, kurās bez Irākas piedalīsies Kongo Demokrātiskā Republika, Bolīvija, Jaunkaledonija un divas komandas no Ziemeļamerikas un Karību jūras atlases zonas. Divas komandas no šīm sešām kvalificēsies Pasaules kausa finālturnīram.
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā.
Finālturnīram jau ir kvalificējušās trīs sacensību rīkotājas, Japāna, Jaunzēlande, Irāna, Argentīna, Uzbekistāna, Dienvidkoreja, Jordānija, Austrālija, Brazīlija, Ekvadora, Urugvaja, Kolumbija, Paragvaja, Maroka, Tunisija, Ēģipte, Alžīrija, Gana, Kaboverde, DĀR, Katara, Anglija, Saūda Arābija, Kotdivuāra, Senegāla, Francija, Horvātija, Portugāle, Norvēģija, Vācija, Nīderlande un Irāka.
2026. gadā Pasaules kausa finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases.