Marko Bedzeki (foto: Scanpix / AP)
Citi sporta veidi
Šodien 16:59
Marko Bedzeki triumfē "MotoGP" sezonas noslēdzošajā posmā Valensijā
Itālijas motosportists Marko Bedzeki svētdien Spānijā izcīnīja uzvaru pasaules motošosejas čempionāta ("MotoGP") sezonas pēdējā, 22. posmā. Bedzeki ("Aprilia") sestdien uzvarēja sprinta sacīkstē un svētdien galveno sacīksti sāka no pirmās pozīcijas, izcīnot uzvaru otro nedēļu pēc kārtas.
Otrais finišēja spānis Rauls Fernandess ("Trackhouse"), bet trešais finišēja Itālijas pārstāvis Fabio di Džannantonio ("Pertamina Enduro VR46").
Sezonas noslēgumā pēc 22 posmiem Marks Markess, kurš pasaules čempiona titulu nodrošināja jau septembrī, izcīnīja 545 punktus, bet Alekss Markess ("Gresini") iekrāja 467 punktus. Trešo vietu kopvērtējumā ar 353 punktiem izcīnīja Bedzeki.
Iepriekšējā sezonā karjerā pirmo uzvarētāja titulu izcīnīja spānis Horhe Martins, kurš vairāku savainojumu dēļ aizvadīja nepilnu sezonu.