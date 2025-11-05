Porziņģis gūst 15 punktus "Hawks" uzvarā pār "Magic"
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis otrdien guva 15 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā, kurā viņa pārstāvētā Atlantas "Hawks" komanda izcīnīja uzvaru.
"Hawks" savā laukumā ar rezultātu 127:112 (32:23, 32:24, 34:30, 29:35) uzvarēja Orlando "Magic" komandu.
Porziņģis laukumā pavadītajās 26 minūtēs un 25 sekundēs neiemeta vienīgo tālmetienu, bet realizēja divus no septiņiem divpunktu metieniem un 11 no 13 soda metieniem. Viņa kontā bija arī divas atlēkušās bumbas, trīs rezultatīvas piespēles, trīs pārtvertas bumbas un četras piezīmes un otrs labākais +/- rādītājs komandā +18.
Vismaz 15 punktus "Hawks" rindās guva visi pieci sākumsastāva spēlētāji - rezultatīvākais ar 21 punktu bija Zakarijs Risašē, 20 punktus pievienoja Nikeils Aleksandrs-Volkers, 18 - Daisons Denielss, bet 17 - Džeilens Džonsons.
"Magic" komandā rezultatīvākais ar 22 punktiem bija Paolo Bankero, kura kontā arī desmit izcīnītas atlēkušās bumbas, 20 punktus guva Tristans da Silva, bet 18 punkti Franca Vāgnera kontā.
"Hawks" ar četrām uzvarām astoņās spēlēs ieņem devīto vietu Austrumu konferencē un nākamo spēli aizvadīs naktī uz sestdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Toronto "Raptors" basketbolistus.