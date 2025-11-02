Ābolam neieskaitīti vārti un zaudējums NHL spēlē; Vilmanim divi vārti AHL
Latvijas uzbrucējam Rodrigo Ābolam sestdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā netika ieskaitīts vārtu guvums, viņa pārstāvētajai Filadelfijas "Flyers" komandai ciešot zaudējumu.
"Flyers" mājās ar 2:5 (1:1, 0:2, 1:2) zaudēja Toronto "Maple Leafs" hokejistiem.
Trešajā periodā Ābols ieraidīja ripu vārtos, taču metiena brīdī tika konstatēta spēle ar augsti paceltu nūju. Pirms tam šajā mačā latvietis uz brīdi bija devies uz ģērbtuvi, jo iekoda sev mēlē un vajadzēja likt šuves. Ābols šajā spēlē uz ledus bija 11 minūtes un astoņas sekundes, trīsreiz meta pa vārtiem, pārtvēra vienu ripu, uzvarēja visos sešos iemetienos un tika pie neitrāla lietderības koeficienta.
Toronto vienībā vārtus guva Ostons Metjūss, Džeiks Makeibs, Nikolass Robertsons, pirmo reizi karjerā Īsons Kauans un tukšos vārtos Kalle Jernkroks. Metjūss vismaz vienu punktu pret "Flyers" guvis pēdējās 12 savstarpējās spēlēs. "Flyers" komandā vārtus guva Kristians Dvoraks un Taisons Forsters.
Trešajā periodā mačs noslēdzās "Maple Leafs" aizsargam Krisam Tanevam, kurš guva savainojumu pēc Matveja Mičkova spēka spēles.
"Flyers" ar 13 punktiem 11 spēlēs ir devītā Austrumu konferencē, kur "Maple Leafs" ar tikpat punktiem 12 mačos ir 11. vietā.
Tikmēr vārtsargs Elvis Merzļikins bija rezervē mačā, kurā Kolumbusas "Blue Jackets" savā laukumā ar 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) uzveica Sentluisas "Blues". Džets Grīvss "Blue Jackets" vārtos atvairīja 37 no 39 metieniem un tika atzīts par spēles pirmo zvaigzni. Kolumbusas vienība uzvarējusi četros mačos pēc kārtas. Vārtus mājiniekiem guva Čārlijs Koils, Zeks Verenskis un Šons Monahans, bet viesiem izcēlās Džastins Folks un Niks Bjugstads.
"Blue Jackets" ar 14 punktiem 11 spēlēs ir sestā Austrumu konferencē, kamēr "Blues" ar astoņiem punktiem 12 dueļos ir pirmspēdējā, 15. pozīcijā Rietumos.
Citā spēlē aizsargs Uvis Balinskis palika ārpus pieteikuma, kamēr iepriekšējo divu gadu Stenlija kausa ieguvēja Floridas "Panthers" mājās ar 4:3 (0:0, 2:2, 1:1, 0:0, 1:0) pēcspēles metienu sērijā uzvarēja Dalasas "Stars". Uzvaras metienu realizēja un vienus vārtus pamatlaikā guva Breds Maršāns, tāpat mājinieku rindās izceļoties arī Semam Reinhārtam un Semam Benetam. Pretiniekiem precīzus metienus izpildīja Vaiats Džonstons, Džastins Hrikovjans un Miko Rantanens, visos trīs vārtos asistējot Semam Stīlam.
"Panthers" ar 13 punktiem 12 mačos ir 12. vietā Austrumu konferencē, bet "Stars" ar 15 punktiem 12 spēlēs ieņem piekto pozīciju Rietumu konferencē.
Vēl sestdien Vankūveras "Canucks", kuras uzbrucējs Teodors Bļugers turpina ārstēt savainojumu, viesos ar 2:5 (0:1, 1:1, 1:3) zaudēja Minesotas "Wild". "Canucks" vienībai abus vārtus guva Drū O'Konors, abos piespēles atdodot Ātu Reti. "Wild" rindās vārti un divas rezultatīvas piespēles bija Vladimiram Tarasenko, tāpat pa ripai tīklā raidīja Marko Rosi, Vinnijs Hinistrosa, Jūnass Brudīns un Raiens Hartmans.
Abas 13 mačus aizvadījušās komandas ir līdzās Rietumu konferencē - "Canucks" ar 12 punktiem ir 12. vietā, bet "Wild" ar 11 punktiem atrodas pozīciju zemāk.
Tikmēr Sandis Vilmanis Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā izcēlās ar diviem gūtiem vārtiem un sekmēja Šarlotas "Checkers" komandas uzvaru. "Checkers" izbraukumā ar 5:3 (1:1, 2:0, 2:2) pārspēja Springfīldas "Thunderbirds".
Vilmanis guva viesu pirmos vārtus, 12. minūtē mazākumā izslidojot viens pret pretinieku vārtsargu un pirmo reizi sezonā raidot ripu mērķī. Astoņas minūtes pirms pamatlaika beigām latvietis pretuzbrukumā guva spēles pēdējos vārtus. Vilmanis tika atzīts par spēles pirmo zvaigzni. Šajā cīņā viņš četrreiz meta pa vārtiem un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +3.
🚨🇱🇻 Sandis Vilmanis - divu vārtu spēle AHL. Precīzs metiens mazākumā, kā arī uzstādīts gala rezultāts 5:3 uzvarā— Ulvis Brože (@UlvisBrozhe) November 2, 2025
Pirmie divi vārti sezonā. 8 spēlēs 5 punkti pic.twitter.com/QzpQ81RjZI
Līdzšinējās sezonas septiņās spēlēs latviešu uzbrucējs bija atzīmējies ar trīs rezultatīvām piespēlēm, bet tagad viņam astoņos mačos ir pieci punkti (2+3) un pozitīvs lietderības koeficients +6.
Citā mačā Eduarda Tralmaka pārstāvētā Grendrepidsas "Griffins" viesos ar 4:2 (2:0, 0:1, 2:1) uzvarēja Rokfordas "IceHogs". Tralmaks vienreiz meta pa vārtiem un cīņu pabeidza ar neitrālu lietderības koeficientu.
Tikmēr Dans Ločmelis un Providensas "Bruins" mājās ar 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) zaudēja Heršijas "Bears", kurai ķermeņa augšdaļas savainojuma dēļ nevarēja palīdzēt Ēriks Mateiko. Ločmelis vienreiz meta pa vārtiem, tika pie divām soda minūtēm un neitrāla lietderības koeficienta.
Zaudējumu piedzīvoja arī Raivis Ansons un Vilksbāras/Skrentonas "Penguins", kas viesos ar 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) atzina Jūtikas "Comets" pārākumu. Ansonam šajā spēlē divi metieni pa vārtiem un neitrāls lietderības koeficients.
Neveiksmi cieta arī Anrī Ravinskis, kura pārstāvētā Ebotsfordas "Canucks" mājās ar 1:6 (0:3, 0:2, 1:1) atzina Hendersonas "Silver Knights" pārākumu. Ravinskim viens metiens pa vārtiem un neitrāls lietderības koeficients.
Austrumu konferencē pirmās divas vietas ieņem Ansona un Ločmeļa komandas, bet labāko astoņnieku noslēdz Mateiko un Vilmaņa vienības. Rietumu konferencē Tralmaka komanda ir vicelīdere, savukārt Ravinska vienība ieņem 16. pozīciju.
Pagājušajā sezonā par Kaldera kausa ieguvēju kļuva Ebotsfordas "Canucks", kas finālsērijā ar 4-2 pārspēja Šarlotas "Checkers".