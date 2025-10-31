Oskars Batņa ar gūtajiem vārtiem palīdz Hradeckrālovas "Mountfield" sakaut pretiniekus Čehijas ekstralīgas mačā
Latvijas hokejists Oskars Batņa piektdien guva vārtus Čehijas ekstralīgas mačā, viņa pārstāvētajai Hradeckrālovas "Mountfield" izcīnot panākumu. "Mountfield" mājās ar 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) uzvarēja Triņecas "Ocelārži".
Batņa guva laukuma saimnieku ceturtos vārtus, raidot ripu viesu vārtos trešās trešdaļas izskaņā. Viņš kopā uz ledus bija 14 minūtes un 49 sekundes un izcēlās statistikā ar diviem metieniem pa vārtiem, bloķētu metienu un spēka paņēmienu un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Vēl Renārs Krastenbergs tika pie rezultatīvas piespēles, taču viņa pārstāvētā "Olomouc" mājās ar 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) zaudēja Mārtiņa Dziekala pārstāvētajai Prāgas "Sparta".
"Mlada Boleslav", kuras rindās spēlēja Miks Indrašis un Kristers Zvagulis, mājās ar 3:2 (0:0, 1:0, 2:2) guva panākumu pār Litvīnovas "Verva", Jāņa Jaka, Haralda Egles un Roberta Mamčica pārstāvētā Karlovi Varu "Energie" viesos ar 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) zaudēja Česke Budejovices "Motor", bet Ralfs Freibergs un Vītkovices "Ridera" viesos ar 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) uzvarēja Kristapa Zīles pārstāvēto Liberecas "Bili Tygri".
Augstāko vietu no latviešu pārstāvētajiem klubiem turnīra tabulā ieņem savainotā Kristiāna Rubīna Plzeņas "Škoda", kas atrodas otrajā vietā.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Brno "Kometa" komanda.