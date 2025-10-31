Latvijas basketbola izlases kandidāts Toms Skuja karjeru turpinās Vācijas bundeslīgā
Latvijas vicečempionus basketbolā "Rīgas Zeļļi" neturpinās pārstāvēt 23 gadus vecais latviešu aizsargs Toms Skuja, kura līgumu izpirkusi Vācijas bundeslīgas vienība Ludvigsburgas "MHP Riesen".
190 centimetrus garais saspēles vadītājs Toms Skuja palīdzēja "Rīgas zeļļiem" izcīnīt trīs sudraba godalgas – Latvijas-Igaunijas basketbola līgā, Latvijas Basketbola līgā, Latvijas basketbola "Užavas" kausā, kā arī bronzu Latvijas Basketbola līgā.
93 oficiālās spēlēs "Rīgas zeļļu" kreklā Skuja izcēlās ar 1030 gūtajiem punktiem, kas ir dalīts labākais rādītājs kluba vēsturē. Ar 481 rezultatīvu piespēli Skuja ir arī pārliecinoši visu laiku labākais piespēlētājs zeļļu vēsturē. Šovasar Skuja kandidēja arī uz vietu Latvijas basketbola izlasē dalībai Eiropas čempionāta finālturnīrā un bija starp pēdējiem trim atskaitītajiem spēlētājiem pirms sacensībām.
Ar četrām uzvarām piecās spēlēs "Rīgas zeļļi" pašlaik ieņem ceturto vietu Latvijas-Igaunijas basketbola līgas kopvērtējumā. Savukārt "MHP Riesen" ar divām uzvarām četrās spēlēs atrodas bundeslīgas tabulas vidusdaļā. Ludvigsburgas komandas spožākie panākumi ir bundeslīgas vicečempionu tituls 2007. un 2020. gadā, Vācijas kausa vicečempionu tituls 2008. gadā un bronza FIBA Čempionu līgā 2022. gadā.
"Ir mazliet skumji, ka mūs pēc laba sezonas ievada pamet galvenais saspēles vadītājs un līderis, taču reizē arī ļoti priecājamies, jo klubs turpina pildīt savu misiju, dodot platformu un iespēju talantīgiem latviešu jaunās paaudzes basketbolistiem pēcāk pārcelties nākamajā līmenī," saka "Rīgas zeļļu" prezidents Edgars Buļs. Viņš uzsver, ka Skuja ir bijis komandas simbols, kurš komandā ir bijis no kluba pirmās dienas. "Ar savu ātrumu, agresivitāti un bezbailību izšķirošajos brīžos viņš neapšaubāmi bija svarīgs mūsu spēlētājs."
"Mēs ļoti centāmies Skuju noturēt līdz sezonas beigām, bet saprotam, ka šādas iespējas pāriet uz Vācijas bundeslīgu neparādās katru dienu. Par viņa pārcelšanos no "Riesen" saņemsim izpirkuma maksu," atklāj Buļs, solot meklēt Skujam aizstājēju.
"Rīdzenes" sporta skolas audzēknis Skuja pēc dažām spēlēm 2018. gadā "Valmiera"/ORDO sastāvā devās uz Spāniju, kur Ibisas komandā spēlēja Spānijas pēc spēka trešajā un ceturtajā līgā, kā aŗi bija "Fuenlabrada" sistēmā, bet 2022./2023. gada sezonā spēlēja "Latvijas Universitātes" rindās.