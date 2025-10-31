Girgensons un "Lightning" turpina uzvaru sēriju; panākumi arī citiem latviešiem
Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons ceturtdien pielietoja divus spēka paņēmienus Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā, kurā viņa pārstāvētā Tampabejas "Lightning" komanda izcīnīja uzvaru.
"Lightning" savā laukumā ar rezultātu 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) papildlaikā uzvarēja Dalasas "Stars" komandu un tika pie ceturtā panākuma pēc kārtas. Girgensons šajā mačā uz ledus pavadīja 14 minūtes un 24 sekundes, kuru laikā pielietoja divus spēka paņēmienus, vienreiz meta pa vārtiem, zaudēja vienu ripu, pārtvēra vienu piespēli un zaudēja abos iemetienos, iekrājot neitrālu lietderības koeficientu.
Otrajā periodā piecas minūtes pirms tā beigām Brendons Hagels panāca 1:0 mājinieku labā, bet trešās trešdaļas trešajā minūtē Edams Ērns izlīdzināja rezultātu. Uzvaras vārtus papildlaikā guva Entonijs Sirelli.
"Lightning" ar 12 punktiem 11 spēlēs ieņem 10. vietu Austrumu konferencē. "Stars" 14 punkti 11 cīņās dod piekto pozīciju Rietumos.
Savukārt Rodrigo Ābols divreiz meta pa vārtiem mačā, kurā viņa pārstāvētā Filadelfijas "Flyers" komanda izcīnīja uzvaru mājās ar rezultātu 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) pār Nešvilas "Predators" komandu.
Ābols laukumā pavadīja 14 minūtes un 29 sekundes, kuru laikā divreiz meta pa pretinieku vārtiem, zaudēja vienu ripu, uzvarēja piecos no astoņiem iemetieniem un bloķēja vienu metienu, cīņu noslēdzot ar negatīvu lietderības koeficientu -1, jo bija uz ledus vienīgajos ielaistajos vārtos. Mājiniekiem ar diviem gūtiem vārtiem un rezultatīvu piespēli izcēlās Trevors Zīgress, pa reizei pretiniekus pārspēja Džeimijs Draisdels un Treviss Koneknijs. Pretiniekiem vienīgos vārtus guva Metjū Vuds.
Savainojuma dēļ pēc pirmā perioda mačs noslēdzās "Flyers" centra uzbrucējam Šonam Kuturjē. "Flyers" ar 13 punktiem 10 spēlēs ieņem sesto vietu Austrumu konferencē. "Predators" ar 10 punktiem 12 mačos ir 12. pozīcijā Austrumos.
Tikmēr Artūrs Šilovs nespēlēja mačā, kurā viņa pārstāvētā Pitsburgas "Penguins" komanda viesos izcīnīja uzvaru ar rezultātu 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) pār Minesotas "Wild" komandu, pie punktiem tiekot astotajā mačā pēc kārtas. Tristans Džerijs uzvarētāju vārtos atvairīja 26 no 27 metieniem. Pirmā perioda vidū mājiniekus vadībā izvirzīja Kirils Kaprizovs, un tie bija vienīgie "Wild" gūtie vārti šajā spēlē. Mača turpinājumā pa ripai minesotiešu vārtos iemeta Raiens Šī, Braiens Rasts, Bens Kindels un Antonī Manta.
"Penguins" ar 18 punktiem 12 spēlēs ieņem pirmo vietu Austrumu konferencē un visā līgā. "Wild" ar deviņiem punktiem 12 mačos ir 13. vietā Rietumos.
Tiikmēr savainojumu ārstējošais Teodors Bļugers nebija pieteikumā, viņa pārstāvētajai Vankūveras "Canucks" izcīnot uzvaru viesos pēcspēles metienu sērijā ar 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) pār Sentluisas "Blues".
Viesiem visus trīs vārtus pamatlaikā guva Kīfers Šervuds, divos no tiem asistējot Drū O'Konoram, bet pēcspēles metienos uzvaru nodrošināja Džeika Debraska precīzais raidījums. "Blues" komandai vārtus guva Džimijs Snagerads, Dilans Holovejs un Piuss Zuters. Jau spēles ievadā mačs noslēdzās "Canucks" uzbrucējam Brokam Beseram, kuram ar ripu trāpīja pa ķermeni. Vankūveras komandai savainojumu dēļ šobrīd nav pieejami vairāki spēlētāji, taču vienības treneris Edams Fūts minēja, ka Besers nākamajā spēlē varētu būt pieejams.
"Canucks" ar 12 punktiem 12 spēlēs ieņem desmito vietu Rietumu konferencē, kur "Blues" ar astoņiem punktiem 11 cīņās ir pirmspēdējā, 15. pozīcijā.