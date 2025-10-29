"VEF Rīga" FIBA Čempionu līgas trešajā spēlē piedzīvo sāpīgu zaudējumu
"VEF Rīga" komanda trešdien Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas pamatturnīra spēlē ar 76:77 (19:16, 20:26, 17:24, 20:11) piekāpās Ungārijas komandai "Szolnoki".
Viesiem pa 18 punktiem guva Zahirs Porters un Iļja Sidorovs, bet 14 punkti un 14 atlēkušās bumbas bija Arnaldo Toro. Uzvarētājiem ar 21 punktu rezultatīvākais bija Tamāšs Pallai, kamēr 17 punktus guva un 12 rezultatīvas piespēles atdeva Ādams Šomoģi.
"VEF Rīga" trešajā ceturtdaļā pamanījās nonākt iedzinējos ar mīnus 13 punktiem, taču atspēlējās un nepilnas trīs minūtes pirms pamatlaika beigām Porters pirmo reizi otrajā puslaikā nodrošināja vadību viesiem. Mājinieki ar soda metieniem panāca izlīdzinājumu un vēlāk arī atguva vadību.
50 sekundes pirms pamatlaika beigām Rostislavam Novickim ar soda metieniem bija iespēja panākt neizšķirtu, taču pirmais viņa metiens nesasniedza mērķi, tādējādi "Szolnoki" palika vadībā. Pēdējās sekundēs mājinieki liedza "VEF Rīga" komandai izraut uzvaru.
F grupā pēc trīs spēlēm Atēnu AEK ir trīs uzvaras, "Szolnoki" guvuši divus panākumus, Levices "Patrioti" uzvarējusi vienā mačā, bet "VEF Rīga" cietusi trīs zaudējumus.
Pirmajā F grupas cīņā savā laukumā "vefieši" ar 53:69 piekāpās Atēnu AEK, bet otrajā ar 73:92 zaudēja kvalifikāciju pārvarējušajai Slovākijas vienībai Levices "Patrioti".
"Szolnoki" mājās ar 84:54 pārspēja "Patrioti" vienību un viesos ar 77:91 piekāpās AEK.
Iepriekšējā sezonā "VEF Rīga" savā sestajā Čempionu līgas sezonā netika tālāk par pirmo posmu, ieņemot pēdējo vietu grupā, kurā bija jātiekas ar AEK, Bonnas "Telekom" un Izraēlas komandu Ramatganas "Maccabi", bet Ungārijas komanda FIBA Eiropas kausa grupā piedzīvoja sešus zaudējumu spēlēs ar Saloniku PAOK, "Porto" no Portugāles un Beļģijas vienību Haseltas "Hubo Limburg United" un nākamajā sacensību kārtā neiekļuva.
Pamatturnīra pirmajā posmā 32 komandas ir sadalītas astoņās apakšgrupās. Grupu uzvarētājas nodrošina vietu otrajā posmā, bet vēl astoņas komandas tiks noskaidrotas "play-in" kārtā, kurā piedalīsies otro un trešo vietu grupās ieņēmušās vienības. Pēdējo vietu grupās ieņēmušajām komandām turnīrs būs beidzies.
Iepriekšējā sezonā turnīrā otro gadu pēc kārtas uzvarēja Malagas "Unicaja", kas finālā ar 83:67 pārspēja Stambulas "Galatasaray" basketbolistus.