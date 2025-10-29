Šilovs atvaira 32 metienus "Penguins" zaudējumā Ābola pārstāvētajai "Flyers"; Balinskim neveiksme pret "Ducks"
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs otrdien atvairīja 32 pretinieku metienus Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā, kurā viņa pārstāvētā Pitsburgas "Penguins" komanda pēcspēles metienu sērijā piekāpās uzbrucēja Rodrigo Ābola pārstāvētajai Filadelfijas "Flyers" vienībai.
"Flyers" bija pārāki ar 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 2:1), tiekot pie otrā panākuma pēc kārtas.
Šilovs tika galā ar 32 no 34 pretinieku metieniem, atvairot 94,1% raidījumu, un tika atzīts par spēles otro zvaigzni. Ābols laukumā pavadīja astoņas minūtes un 53 sekundes, kuru laikā izpildīja vienu metienu vārtu rāmī, pielietoja trīs spēka paņēmienus, uzvarēja visos trīs iemetienos un cīņu noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.
"Flyers" rindās ar 1+1 un uzvaras pēcspēles metienu izcēlās Bobijs Brinks, bet vēl vienus vārtus pamatlaikā guva Treviss Koneknijs. Savukārt viesu sastāvā ar trāpīgiem raidījumiem izcēlās Džastins Brazo un Sidnijs Krosbijs.
"Penguins" pie vismaz viena punkta tika jau septītajā mačā pēc kārtas un ar 16 punktiem 11 spēlēs ieņem otro vietu Austrumu konferencē, bet "Flyers" ar 11 punktiem deviņās spēlēs atrodas septītajā pozīcijā. Nākamo maču Šilova pārstāvētā vienība aizvadīs ceturtdien viesos pret Minesotas "Wild", bet "Flyers" tajā pat vakarā mājās uzņems Nešvilas "Predators" hokejistus.
Zaudējumu piedzīvoja Uvja Balinska pārstāvētā Floridas "Panthers" komanda, kas savā laukumā uzvarētāju noskaidrošanas metienu sērijā atzina Anaheimas "Ducks" pārākumu. Pēdējo divu gadu čempionvienība zaudēja ar 2:3 (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 1:2).
Balinskis spēlēja 12 minūtes un 17 sekundes, no kurām 23 sekundes laukumā bija mazākumā. Latviešu aizsargs izpildīja divus metienus vārtu rāmī, pielietoja vienu spēka paņēmienu, bloķēja vienu pretinieku metienu, reizi kļūdījās, pārtvēra vienu ripu un maču noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.
Spēles otrā perioda vidū Leo Kārlsons mazākumā un Katers Gotjē vairākumā panāca 2:0 viesu labā, uz ko ar precīziem metieniem trešās trešdaļas otrajā pusē atbildēja "Panthers" uzbrucēji Antons Lundels un Sems Reinharts. Papildlaikā vārti netika gūti, bet izšķirošo pēcspēles metienu "Ducks" rindās realizēja Meisons Maktevišs.
"Panthers" ar 11 punktiem 11 spēlēs ieņem devīto vietu Austrumu konferencē un nākamo maču aizvadīs piektdien, kad savā laukumā uzņems Dalasas "Stars" hokejistus.
Savukārt Elvis Merzļikins palika rezervē mačā, kurā viņa Kolumbusas "Blue Jackets" komanda izcīnīja uzvaru. "Blue Jackets" viesos ar rezultātu 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0) papildlaikā pārspēja Bufalo "Sabres" komandu.
Kolumbusas kluba vārtos Džets Grīvzs atvairīja 35 no 38 metieniem jeb 92,1% raidījumu. Par mača vienu no galvenajiem varoņiem kļuva "Blue Jackets" uzbrucējs Mailss Vuds, kurš mača 54. minūtē panāca izlīdzinājumu 3:3, bet papildlaika trešajā minūtē guva uzvaras vārtus.Vēl pa ripai mājinieku vārtos nogādāja Jegors Činahovs un Zeks Verenskis, bet "Sabres" sastāvā precīzi metieni Džoša Douna, Raiena Maklauda un Džoša Danna kontā.
"Blue Jackets" ar desmit punktiem deviņās spēlēs ieņem 11. vietu Austrumu konferencē un nākamo spēli aizvadīs jau trešdien, kad savā laukumā uzņems Toronto "Maple Leafs" hokejistus.