Jāpaveic grūts uzdevums. Zviedrijas futbola izlase ar skaidru mērķi noalgo jauno galveno treneri
Zviedrijas vīriešu futbola izlasi turpmāk vadīs Anglijas premjerlīgā strādājušais Greiems Poters, pirmdien apstiprināja Zviedrijas Futbola federācija (SvFF).
Līgums ar Poteru noslēgts līdz martam, taču tas tiks pagarināts, ja viņam izdosies Zviedriju ieviest Pasaules kausa finālturnīrā. Pēc diviem zaudējumiem Kosovai zviedri tikpat kā atvadījušies no izredzēm piedalīties pat "play-off" kārtā. Pagājušajā nedēļā no komandas galvenā trenera amata tika atbrīvots dānis Jons Dāls Tomasons.
Pasaules kausa kvalifikācijas Eiropas zonas B grupā Zviedrija četrās spēlēs izcīnījusi tikai vienu punktu un ieņem pēdējo vietu grupā. Tai atlikušas vēl tikai divas spēles pret Šveici izbraukumā un pret Slovēniju savā laukumā 15. un 18. novembrī. Pat, ja zviedri savā apakšgrupā neiegūs vismaz otro vietu, kas ir praktiski neiespējami, tā tik un tā var kvalificēties uz "play-off" posmu, jo triumfēja pagājušās sezonas UEFA Nāciju līgas C1 grupā. Nākamā gada martā izslēgšanas turnīrā par pēdējām četrām vietām no Eiropas cīnīsies 12 grupu otro vietu ieguvējas un četras labākās Nāciju līgas grupu uzvarētājas.
Poters trenera karjerā izlauzās tieši Zviedrijā, kur no 2011. līdz 2018. gadam vadīja "Ostersund" vienību. Angļa vadībā Estešundas futbolisti no ceturtās divīzijas aizcīnījās līdz augstākajai līgai, turklāt 2017. gadā izcīnīja Zviedrijas kausu. Pēcāk viņš atgriezās Lielbritānijā, kur vadīja Svonsī "City", Braitonas un Havas "Albion", Londonas "Chelsea" un Vesthemas "United" komandas. Pēdējā no tām bija Vesthemas komanda, kas viņu septembrī atbrīvoja no amata sliktā sezonas starta dēļ. Arī Londonas "Chelsea" Poters ilgi neuzkavējās.