Roberts Mamčics nopelna trešo punktu šosezon, palīdzot "Energie" uzvarēt Čehijas ekstralīgas mačā
Latvijas aizsargs Roberts Mamčics piektdien Čehijas hokeja ekstralīgas mačā tika pie rezultatīvas piespēles, viņa, Haralda Egles un Jāņa Jaka pārstāvētajai Karlovi Varu "Energie" izcīnot panākumu.
"Energie" mājās ar 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) uzvarēja Litvīnovas "Verva".
Mamčics nopelnīja savu trešo rezultativitātes punktu šosezon, tiekot pie rezultatīvas piespēles mājinieku otrajos vārtos. Viņš spēlēja 16 minūtes un 22 sekundes, kuru laikā vienu reizi meta pa vārtiem, bloķēja divus metienus un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +2.
Vēl Jaks laukumā bija 21 minūti un 37 sekundes, tiekot pie lielākā spēles laika "Energie" rindās, un izcēlās statistikā ar trīs metieniem pa vārtiem, bloķētu metienu un neitrālu lietderības koeficientu, bet Egle laukumā pavadītajās 17 ar pusi minūtēs trīs reizes meta pa vārtiem, uzvarēja četros no 12 iemetieniem un noslēdza maču ar neitrālu lietderības koeficientu.
Citās spēlēs Miks Indrašis un "Mlada Boleslav" viesos ar 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) uzvarēja Brno "Kometa", bet Kristapa Zīles pārstāvētā Liberecas "Bili Tygri" izbraukumā ar 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) sagrāva Pardubices "Dynamo", Ralfa Freiberga pārstāvētā Vītkovices "Ridera" viesos ar 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) piekāpās Kladno "Rytirzi".
Augstāko vietu no latviešu pārstāvētajiem klubiem turnīra tabulā ieņem Freiberga pārstāvētā Vītkovices "Ridera", kas atrodas ceturtajā pozīcijā.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Brno "Kometa" komanda.