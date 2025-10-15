Roberts Blumbergs sekmē Eirokausa uzvaru Rumānijā; Strautmane un Vihmane pabiedē pērnās čempiones
Latvijas basketbolists Roberts Blumbergs trešdien guva 14 punktus Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eiropas kausa pirmajā mačā un ar Izmiras "Petkim Spor" svinēja uzvaru.
Turcijas klubs mājās ar 85:74 (22:16, 28:19, 18:20, 17:19) uzvarēja Brašovas "Corona" no Rumānijas.
Blumbergs spēlēja 19 minūtes un 55 sekundes, grozā raidīja četrus no pieciem divpunktu metieniem un divus no sešiem tālmetieniem, izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, vienreiz pārkāpa noteikumus, iekrāja pozitīvu +/- rādītāju (+2) un tika pie 14 efektivitātes koeficienta punktiem.
Uzvarētājiem par latvieti rezultatīvāks bija tikai nīderlandietis Janiks Franke, kurš guva 19 punktus un izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas.
C grupā spēlē arī Larnakas AEK no Kipras un vēl viena rumāņu komanda "Oradea".
Citās spēlēs Latvijas izlases galvenā trenera Sito Alonso vadītā Mursijas UCAM mājās ar 77:63 uzvarēja Samokovas "Rilski Sportist" no Bulgārijas, bet Vloclavekas "Anwil" ar Akseli Vairogu treneru kolektīvā viesos ar 97:98 zaudēja Braunšveigas "Lowen".
40 komandas ir sadalītas desmit grupās. Katras grupas uzvarētājas, kā arī sešas otro vietu ieguvējas sasniegs turnīra otro posmu. FIBA Eiropas kauss ir pēc spēka ceturtais klubu turnīrs Eiropā.
Savukārt ULEB Eirolīgas ceturtās kārtas spēlēs, bez latviešu basketbolistiem pieteikumos, Madrides "Real" svinēja uzvaru, bet Vitorijas "Baskonia" piedzīvoja zaudējumu. "Real", kuras rindās iepriekšējā nedēļā Eirolīgā debitēja 17 gadus vecais Gunārs Grīnvalds, mājās ar 93:86 (24:12, 28:21, 23:23, 18:30) uzvarēja Belgradas "Partizan".
Madridiešiem ar 19 punktiem, astoņām atlēkušajām bumbām un diviem bloķētiem metieniem izcēlās Valters Tavarešs, 17 punktus guva Trejs Lailss, 16 punkti bija Teo Maledonam, 14 - Čumam Okekem, bet 12 - Mario Hezonjam.
"Partizan" komandā ar 23 punktiem rezultatīvākais bija Džabari Pārkers, kamēr 13 punktus guva Vaņa Marinkovičs.
"Real" uzvarējusi trīs no četrām spēlēm, bet "Partizan" kontā ir divas uzvaras.
Tikmēr Rodionam Kurucam turpinot ārstēt traumu, "Baskonia" viesos ar 87:105 (21:30, 26:21, 24:28, 16:26) zaudēja "Paris" komandai. Viesiem 20 punktus guva Timotijs Luvavu-Kabarro, pa 15 punktiem bija Lukam Šamaničam un Amidu Diallo, bet 14 punkti, piecas atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles bija Markisam Novelam. Parīziešiem ar 29 punktiem un piecām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Nadirs Hifi, 21 punktu guva Džastins Robinsons, 14 punkti bija Sevastjanam Erreram, bet septiņiem punktiem 12 bumbas zem groziem pievienoja Dereks Villiss.
"Baskonia" ir vienīgā, kas sezonas sākumā zaudējusi visās četrās spēlēs, kamēr "Paris" ir starp sešām komandām, kas guvušas pa trīs uzvarām. Vismaz viens zaudējums ir visām 20 komandām.
Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā. Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās.
Aizvadītajā sezonā, finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".
Tikmēr Klāvs Čavars un Ojārs Siliņš Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas pamatturnīra otrās kārtas spēlēs guva attiecīgi 11 un astoņus punktus, viņu pārstāvētajām komandām ciešot zaudējumus.
Baku "Sabah" ar Čavaru sastāvā mājās ar 76:85 (16:16, 13:20, 21:24, 26:25) zaudēja bijušajai Eirolīgas komandai Berlīnes "Alba".
Čavars 27 minūtēs un četrās sekundēs realizēja četrus no pieciem divpunktu metieniem un trīs no septiņiem soda metieniem, izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, atdeva divas rezultatīvas piespēles, vienreiz pārkāpa noteikumus, pārtvēra vienu piespēli, bloķēja divus metienus un iekrāja otru labāko efektivitātes koeficientu komandā (19). Mājiniekiem Džastins Tilmans guva 22 punktus un izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas. Berlīniešiem 17 punktus guva Būgijs Eliss.
B grupā pēc divām spēlēm "Elan Chalon" ir divas uzvaras, Nimburkas ERA un "Alba" guvušas pa vienai uzvarai, bet "Sabah" zaudējusi abos mačos.
Tikmēr Siliņš ar Varšavas "Legia" mājās ar 64:68 (17:16, 16:16, 16:18, 15:18) zaudēja Patras "Promitheas". Siliņš laukumā bija 28 minūtes un 13 sekundes, un to laikā realizēja vienīgo divpunktu metienu un divus no pieciem tālmetieniem, izcīnīja divas atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, divreiz kļūdījās, pārtvēra vienu bumbu, tika pie negatīva +/- rādītāja (-8) un septiņiem efektivitātes koeficienta punktiem. "Legia" vienībā daudzpusīgākais ar 14 punktiem, sešām atlēkušajām bumbām un sešām rezultatīvām piespēlēm bija Džeivons Greivss. Uzvarētājiem 20 punktus guva Leitons Hemondss.
A grupā pēc divām spēlēm abās uzvarējusi "Promitheas", pa vienai uzvarai ir Heidelbergas "MLP Academics" un Viļņas "Rytas", bet "Legia" cietusi divas neveiksmes.
Apakšgrupā, kurā ir arī "VEF Rīga", Atēnu AEK mājās ar 91:77 pārspēja "Szolnoki" no Ungārijas. F grupā divas uzvaras ir AEK, pa vienai guvušas Levices "Patrioti" un "Szolnoki", bet "VEF Rīga" zaudējusi abos mačos.
Pamatturnīra pirmajā posmā 32 komandas ir sadalītas astoņās apakšgrupās. Grupu uzvarētājas nodrošina vietu otrajā posmā, bet vēl astoņas komandas tiks noskaidrotas "play-in" kārtā, kurā piedalīsies otro un trešo vietu grupās ieņēmušās vienības. Pēdējo vietu grupās ieņēmušajām komandām turnīrs būs beidzies. Iepriekšējā sezonā turnīrā otro gadu pēc kārtas uzvarēja Malagas "Unicaja", kas finālā ar 83:67 pārspēja Stambulas "Galatasaray" basketbolistus, kuru rindās pagājušajā sezonā spēlēja Blumbergs.
Savukārt Digna Strautmane un Ketija Vihmane Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirokausa mačā guva attiecīgi 14 un 11 punktus, viņu pārstāvētajai Polijas vienībai Vroclavas "Sleza" piedzīvojot zaudējumu, kamēr Laura Meldere guva deviņus punktus Kampobaso "Magnolia" uzvarā.
"Sleza" L grupas mačā savā laukumā ar 70:78 (22:10, 19:27, 15:19, 14:22) zaudēja iepriekšējās sezonas čempionei Vilnēvas d'Askas ESBVA.
Strautmane spēlēja 32 minūtes un 49 sekundes, realizēja abus divus divpunktu metienus, trīs no astoņiem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem, izcīnīja divas atlēkušās bumbas, atdeva četras rezultatīvas piespēles, trīsreiz pārkāpa noteikumus, trīsreiz kļūdījās, pārtvēra vienu bumbu, bloķēja vienu metienu un iekrāja 13 efektivitātes koeficienta punktus. Vihmane laukumā pavadīja 30 minūtes un 11 sekundes, grozā raidīja četrus no pieciem divpunktu metieniem un vienu no četriem tālmetieniem, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, četrreiz pārkāpa noteikumus, tika pie negatīva +/- rādītāja (-2) un astoņiem efektivitātes koeficienta punktiem. Mājiniecēm ar 18 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām izcēlās Gmraisa Deivisa, bet uzvarētājām 19 punkti bija Aleksisai Pītersonei.
ESBVA un "Sleza" guvušas pa vienai uzvarai divās spēlēs, vienīgajā mačā uzvarējusi Fribūras "Elfic" un zaudējumu cietusi Stara Zagoras "Beroe".
Tikmēr "Magnolia" A grupas spēlē viesos ar 72:46 (18:11, 18:10, 18:13, 18:12) uzvarēja Beļģijas klubu "Castors Braine". Meldere, spēlējot 21 minūti un 11 sekundes, realizēja trīs no pieciem divpunktu metieniem un vienu no trīs tālmetieniem, izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, četras reizes pārkāpa noteikumus, vienreiz kļūdījās, pārtvēra vienu bumbu, tika pie pozitīva +/- rādītāja (+1) un iekrāja septiņus efektivitātes koeficienta punktus. Viešņām Anna Makurata guva 14 punktus, bet Rešandai Grejai bija 12 punkti un 11 atlēkušās bumbas. Zaudētājām Kvajai Millerei bija desmit punkti un 13 bumbas zem groziem.
A grupā Melderes komanda uzvarējusi abos mačos. Pa vienai uzvarai ir Brno "Zabiny" un "Castors Braine" basketbolistēm, savukārt abās spēlēs zaudējusi Trešnjevkas "Dinamo".
Tikmēr Luīze Sila bija pieteikumā, bet laukumā nedevās spēlē, kurā Matīsa Rožlapas vadītā Zārluī "Royals" viesos ar 65:78 zaudēja Belgradas "Crvena zvezda". Ceturtdien šajā grupā "TTT Rīga" viesosies pie Stambulas "Emlak Konut".
E grupā divas uzvaras divās spēlēs ir Belgradas komandai, pirmajā spēlē uzvarēja Stambulas vienība un zaudēja Rīgas klubs, bet "Royals" zaudējusi abos mačos.
Pamatturnīrā sacenšas 48 klubi, kas salozēti 12 grupās pa četrām vienībām. Izslēgšanas spēlēm kvalificēsies katras grupas divas labākās komandas un četras labākās trešo vietu ieguvējas. Šīm 28 komandām vēl pievienosies četras vienības, kas būs izkritušas no Eirolīgas turnīra. Par uzvarētājām kļuva Vilnēvas d'Askas ESBVA basketbolistes, kuras finālā divu maču summā ar 162:145 pārspēja Ferrolas "Baxi" no Spānijas.