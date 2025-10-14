"VEF Rīga" savā laukumā cieš sakāvi no Slovākijas "Patrioti" FIBA Čempionu līgas spēlē
"VEF Rīga" komanda otrdien Rīgā Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas pamatturnīra otrajā spēlē zaudēja kvalifikāciju pārvarējušajai Slovākijas vienībai Levices "Patrioti". "VEF Rīga" piekāpās ar 73:92 (25:25, 16:15, 14:27, 18:25).
Spēli ar precīziem trīspunktniekiem sāka Rostislavs Novickis un Zairs Porters, panākot mājiniekiem vadību ar 6:0, taču viesi punktu deficītu atspēlēja, pēc Rikija Makgila tālmetiena pirmoreiz mačā izvirzoties vadībā - 11:9.
Līdzīga cīņa laukumā risinājās līdz pat pirmā puslaika beigām, bet otrā puslaika sākumā viesi veica 14:0 izrāvienu, pēc Makgila ātrajā uzbrukumā gūtiem diviem punktiem panākot 57:42, bet pēc Geiba Dorsija tālmetiena - 16 punktu pārsvaru (62:46). Mājinieki pamazāk deldēja rezultāta starpību, pēc Portera trīspunktnieka trešās ceturtdaļas beigās punktu starpībai samazinoties līdz deviņiem (55:64). 31. minūtē piekto piezīmi nopelnīja Novickis, bet 33. minūtē viesi panāca 20 punktu pārsvaru (77:57) pēc Dorsija tālmetiena.
Mājiniekiem 20 punktus guva Zairs Porters, pa 11 punktiem guva Ričards Vanags, Arnaldo Toro un Rostislavs Novickis, kuru kontā attiecīgi 11 un sešas atlēkušās bumbas, bet desmit punktus guva Adrians Andževs.
Viesiem 22 punktus, septiņas atlēkušās bumbas un desmit rezultatīvas piespēles sakrāja Rikijs Makgils, 19 punktus guva Andrē Vesons, pa 16 punktiem - Vils Kariass un Novaks Musičs, kura kontā arī sešas rezultatīvas piespēles, bet 12 punktus un astoņas atlēkušās bumbas sakrāja Geibs Dorsijs.
Pirmajā F grupas cīņā savā laukumā "vefieši" ar 53:69 piekāpās Atēnu AEK, bet "Patrioti" viesos ar 54:84 - Ungārijas komandai "Szolnoki".
"Patrioti" pirms tam pārvarēja trīs kvalifikācijas kārtas, secīgi ar 90:69 pieveicot Kipras klubu Larnakas AEK, ar 81:69 - Latvijas basketbolista Anrija Miškas pārstāvēto Tallinas "Kalev"/"Cramo" un ar 100:98 otrajā pagarinājumā - Dānijas vienību Orhusas "Bakken Bears".
Iepriekšējā sezonā Slovākijas komanda Čempionu līgas kvalifikācijas otrajā kārtā ar 76:84 zaudēja "Kalev"/"Cramo", bet "VEF Rīga" savā sestajā Čempionu līgas sezonā netika tālāk par pirmo posmu, ieņemot pēdējo vietu grupā, kurā bija jātiekas ar AEK, Bonnas "Telekom" un Izraēlas komandu Ramatganas "Maccabi".
Pamatturnīra pirmajā posmā 32 komandas ir sadalītas astoņās apakšgrupās. Grupu uzvarētājas nodrošina vietu otrajā posmā, bet vēl astoņas komandas tiks noskaidrotas "play-in" kārtā, kurā piedalīsies otro un trešo vietu grupās ieņēmušās vienības. Pēdējo vietu grupās ieņēmušajām komandām turnīrs būs beidzies.
Iepriekšējā sezonā turnīrā otro gadu pēc kārtas uzvarēja Malagas "Unicaja", kas finālā ar 83:67 pārspēja Stambulas "Galatasaray" basketbolistus.