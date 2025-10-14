Kristaps Šmits par Eiropas čempionātu: "Esam pierādījuši, ka varam spēlēt ar jebkuru komandu"
Latvijas vīriešu volejbola izlases spēlētājs Kristaps Šmits pirms nākamgad gaidāmā Eiropas čempionāta finālturnīra norādījis, ka valstsvienība var cīnīties par uzvaru ar jebkuru pretinieku.
Jau ziņots, ka oktobra sākumā notikušajā 2026. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā Latvijas valstsvienība tika ielozēta D grupā kopā ar mājinieci Rumāniju, divkārtējo olimpisko čempioni Franciju, Vāciju, Turciju un Šveici. "Visas komandas Eiropas čempionātā ir stipras, taču mēs nevienu brīdi nedrīkstam šaubīties arī par saviem spēkiem. Domāju ka mēs, Latvijas izlase, esam pierādījuši, ka varam spēlēt ar jebkuru komandu," Šmitu citē Latvijas Volejbola federācija (LVF). "Un mēs zinām, pie kā mums ir jāpiestrādā, lai varētu vēl labāk sagatavoties Eiropas meistarsacīkstēm. Pats esmu priecīgs par izlozi, jo tās ir komandas, pret kurām vienmēr esmu gribējis spēlēt."
Kā norāda Šimts, tad visas pretinieces ir ļoti spēcīgas, turklāt četras no tām piedalījās pēdējā pasaules čempionātā. "Labu sniegumu demonstrēja Turcijas komanda, par ko es biju izbrīnīts, ja salīdzina, kā Turcijas izlase nospēlēja Eiropas Zelta līgā," sacīja Šmits. "Pirms pasaules meistarsacīkstēm tomēr kaut kas viņiem komandā pamainījās, un kopumā sniegums bija ļoti labs. Savukārt par Šveices izlasi nemāku spriest, un pret šveiciešiem nav arī spēlēts. Francijas, Vācijas un Rumānijas izlašu sastāvi ir iespaidīgi, turklāt Rumānija spēlēs mājās, kas pavisam noteikti palīdzēs komandai spēlēt vēl labāk."
Šmits arī atzīst, ka pats ar nepacietību gaida Eiropas čempionātu un sagatavošanos tam, jo zinot, ka Latvijas izlase var paveikt lielu darbu un pierādīt, ka arī Latvijā prot spēlēt volejbolu.
Latvijas izlase spēles 2026. gada Eiropas volejbola čempionāta finālturnīra D grupā aizvadīs Rumānijas pilsētā Klužā-Napokā, savukārt A grupā spēlēs Itālija, Zviedrija, Slovēnija, Čehija, Grieķija un Slovākija, B grupā cīnīsies Bulgārija, Ziemeļmaķedonija, Polija, Ukraina, Portugāle un Izraēla, bet C grupā tiksies Somija, Igaunija, Serbija, Beļģija, Nīderlande un Dānija.
Turnīrā piedalās četras rīkotājvalstis Itālija (pirmā vieta jaunākajā CEV rangā), Bulgārija (5.), Somija (9.) un Rumānija (12.), astoņas labākās 2023. gada komandas, neskaitot šī čempionāta rīkotājus, Polija (2.), Francija (3.), Slovēnija (4.), Serbija (6.), Vācija (7.), Ukraina (14.), Nīderlande (11.) un Portugāle (16.), septiņu kvalifikācijas grupu uzvarētājas Beļģija (8.), Čehija (10.), Grieķija (15.), Šveice (18.), Igaunija (19.), Slovākija (20.) un Dānija (23.), kā arī labākās piecas otro vietu ieguvējas Turcija (13.), Izraēla (17.), Zviedrija (24.), Latvija (25.) un Ziemeļmaķedonija (26.).
Vīriešu turnīrs ar 24 komandu līdzdalību no 2026. gada 10. līdz 26. septembrim notiks Itālijas pilsētās Milānā, Modenā, Turīnā un Neapolē, Bulgārijas pilsētā Varnā, Somijas pilsētā Tamperē un Rumānijas pilsētā Klužā-Napokā.
Vispirms komandas sacentīsies četrās grupās pa sešām komandām, četrām labākajām katras grupas komandām iekļūstot astotdaļfinālā. Astotdaļfinālā Itālijā savā starpā tiksies A un C grupu komandas, bet B un D grupu vienības cīnīsies Bulgārijā. Ceturtdaļfināli notiks Turīnā un Varnā, bet pusfināli un spēles par medaļām - Milānā.
Latvijas valstsvienība G atlases grupā ar četrām spēlēs izcīnītiem deviņiem punktiem ieņēma otro vietu aiz Slovākijas, bet kā labākā otro vietu ieguvēja iekļuva finālturnīrā.
2023. gada Eiropas vīriešu volejbola čempionātā uzvarēja Polija, finālā ar 3-0 pārspējot Itāliju, bet trešo vietu izcīnīja Slovēnija, kas ar 3-2 pieveica Franciju.