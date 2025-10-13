Islandes futbolisti atspēlējas pret Franciju un palielina intrigu grupā
Islandes vīriešu futbola izlase pirmdien savā laukumā 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijas mačā spēlēja neizšķirti ar Francijas valstsvienību.
D grupā Islande ar Franciju spēlēja 2:2 (1:0).
Viktors Pālsons 39. minūtē izvirzīja mājiniekus vadībā, bet Francija otrā puslaika vidū ar piecu minūšu laikā gūtiem Kristofera Nkunku un Žana Filipa Matetas raidījumiem izvirzījās vadībā ar 2:1. 2:2 70. minūtē panāca Kristians Hlinsons.
Otrā grupas mačā Ukraina Polijas pilsētā Krakovā ar 2:1 (1:1) pieveica Azerbaidžānu.
30. minūtē Oleksijs Guculjaks izvirzīja vadībā Ukrainu, puslaika kompensācijas laikā 1:1 panāca Vitalijs Mikolenko, raidot bumbu savos vārtos, bet uzvaras vārtus 64. minūtē guva Ruslans Malinovskis.
Pēc četrām spēļu kārtām D grupā līdere ar desmit punktiem ir Francija, Ukrainai ir septiņi, Islandei - četri punkti, bet viens punkts ir Azerbaidžānai.
A grupas spēlē Vācija Belfāstā ar 1:0 pārspēja Ziemeļīriju. Vienīgos vārtus 31. minūtē guva Niks Voltemade.
Otrā grupas spēlē Slovākija mājās ar 2:0 (0:0) pieveica Luksemburgu. Vārtus guva Adams Oberts un Ivans Šrancs.
Pēc četrām spēļu kārtām A grupā pa deviņiem punktiem ir Vācijai un Slovākijai, seši punkti ir Ziemeļīrijai, bet bez punktiem ir Luksemburga.
Kosova Gēteborgā B grupas spēlē ar 1:0 uzvarēja Zviedriju, vienīgos vārtus 32. minūtē gūstot Fisnikam Aslani, bet Slovēnija savā laukumā spēlēja 0:0 ar Šveici. Kosova Zviedriju pārspēja arī septembrī savā laukumā (2:0). B grupā pēc četrām spēļu kārtām desmit punkti ir Šveicei, septiņi - Kosovai un trīs - Slovēnijai, bet Zviedrija ar vienu punktu ir pēdējā vietā.
J grupā Beļģija Kārdifā ar 4:2 (2:1) pārspēja Velsu. Uzvarētāju labā divus 11 metru soda sitienus realizēja Kevins de Brujne, bet pa vārtiem guva Tomass Menjē un Leandro Trosārs. Mājiniekiem vārtus guva Džo Rodons un Neitans Broudheds.
Otrā grupas cīņā Ziemeļmaķedonija Skopjē cīnījās 1:1 (0:0) ar Kazahstānu. Uz 54. minūtē gūtajiem Dinmuhameda Karamana vārtiem mājinieki 20 minūtes vēlāk atbildēja ar Enisa Bardi golu.
J grupā 14 punkti sešās spēlēs ir Beļģijai, 13 punkti septiņos mačos - Ziemeļmaķedonijai, desmit punkti sešās spēlēs ir Velsai, septiņi punkti septiņos mačos - Kazahstānai, bet bez punktiem sešos mačos ir Lihtenšteina.
Pasaules kausa finālturnīram no Eiropas zonas kvalificēsies 16 izlases - 12 grupu uzvarētājas, bet "play-off" kārtā piedalīsies 12 otro vietu ieguvējas un četras labākās 2024./2025. gada sezonas UEFA Nāciju līgas grupu uzvarētājas, kas kvalifikācijas grupās būs ārpus labāko divnieka.
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā. Finālturnīram jau ir kvalificējušās trīs sacensību rīkotājas, Japāna, Jaunzēlande, Irāna, Argentīna, Uzbekistāna, Dienvidkoreja, Jordānija, Austrālija, Brazīlija, Ekvadora, Urugvaja, Kolumbija, Paragvaja, Maroka. 2026. gadā Pasaules kausa finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases.