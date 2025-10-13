"Lightning" bez Girgensona sagādā "Bruins" pirmo zaudējumu
Latvijas uzbrucēja Zemgus Girgensona pārstāvētā Tampabejas "Lightning" pirmdien Bostonā svinēja uzvaru Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē, sagādājot pirmo zaudējumu sezonā Bostonas "Bruins".
"Lightning" bez savainotā Girgensona sastāvā ar 4:3 (2:0, 2:3, 0:0) pieveica "Bruins", svinot pirmo uzvaru sezonā un sagādājot pretiniekiem pirmo zaudējumu četros mačos.
Pēc diviem Antonija Sirelli gūtajiem vārtiem un Jani Gurda "gola" otrā perioda 39. sekundē viesi izvirzījās vadībā ar 3:0. Pusminūti vēlāk Keisijs Mitelstads vienus vārtus atguva, bet 24.minūtē Pontuss Holmberjs panāca 4:1. Džordans Hariss un Morgans Gīkijs panāca 3:4, taču viesi uzvaru nosargāja. Jūnass Jūhansons uzvarētāju vārtos atvairīja 30 metienus.
Citā agrajā pirmdienas spēlē Kolorādo "Avalanche" izbraukumā ar 3:1 (1:1, 2:0, 0:0) pārspēja Bufalo "Sabres".
Uzvarētājiem pirmos un trešos vārtus guva Neitans Makkinons, bet vēl vienreiz mājinieku vārtsargu Aleksu Laionu pārspēja Keils Makārs. Mājiniekiem vienīgos vārtus guva Teidžs Tompsons, panākot 1:1. Uzvarētājiem vārtsargs Skots Vedžvuds atvairīja 28 metienus, bet otrā laukuma galā Laions atvairīja 34 metienus.
Vēl pirmdien vārtsarga Elvja Merzļikina pārstāvētā Kolumbusas "Blue Jackets" mājās tiksies ar Ņūdžersijas "Devils", Rodrigo Ābola pārstāvētā Filadelfijas "Flyers" savā laukumā tiksies ar Uvja Balinska pārstāvēto Floridas "Panthers", bet Teodora Bļugera pārstāvētā Vankūveras "Canucks" mājās spēlēs ar Sentluisas "Blues".
"Lightning" ar diviem punktiem trīs spēlēs Austrumu konferencē ieņem 12. vietu, bet "Bruins" ar sešiem punktiem četrās spēlēs konferencē ir otrā.