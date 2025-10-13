Kaboverdes izlase iekļūst 2026. gada Pasaules kausa futbolā finālturnīrā
Kaboverdes vīriešu futbola izlase pirmdien Āfrikas D grupas mačā ar 3:0 (0:0) pārspēja Svatini izlasi un iekļuva 2026. gada Pasaules kausa finālturnīrā.
Vārtus Kaboverdes izlasei guva Dailons Livramentu, Villijs Semedu un Stopira. Pēc desmit spēļu kārtām Kaboverde D grupā ar 23 punktiem ieņēma pirmo vietu, apsteidzot Kamerūnu, kas pēdējā kārtā savā laukumā spēlēja 0:0 ar Angolu un sakrāja 19 punktus, saglabājot cerības kvalificēties Pasaules kausam kā viena no četrām labākajām deviņu grupu otro vietu ieņēmušajām komandām.
Kaboverde ar nedaudz vairāk nekā pusmiljonu iedzīvotāju ir kļuvusi par otru mazāko valsti Pasaules kausa finālturnīrā aiz Islandes, kas piedalījās 2018. gada meistarsacīkstēs.
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā. Finālturnīram jau ir kvalificējušās trīs sacensību rīkotājas, Japāna, Jaunzēlande, Irāna, Argentīna, Uzbekistāna, Dienvidkoreja, Jordānija, Austrālija, Brazīlija, Ekvadora, Urugvaja, Kolumbija, Paragvaja, Maroka, Tunisija, Ēģipte, Alžīrija, Gana un Kaboverde. 2026. gadā Pasaules kausa finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases.