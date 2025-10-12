Merzļikins atvaira 48 metienus "Blue Jackets" uzvarā pār "Wild"; Šilovs ielaiž sešus
Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins sestdien atvairīja 48 pretinieku metienus un kopā ar Kolumbusas "Blue Jackets" izcīnīja uzvaru Nacionālās hokeja līgas spēlē.
"Blue Jackets" Merzļikina sezonas pirmajā mačā viesos ar 7:4 (1:0, 2:2, 4:2) uzvarēja Minesotas "Wild".
Merzļikins, kurš bija nepārspēts spēles pirmās 26 minūtes, tika galā ar 48 no 52 metieniem, atvairot 92,3% raidījumu. Par savu sniegumu latvietis izpelnījās atzinību kā spēles otrā zvaigzne.
"Blue Jackets" vienībā ar trīs gūtiem vārtiem izcēlās Kirils Marčenko, pa trīs punktiem bija arī Būnam Dženeram un Zekam Verenskim (katram 1+2), tāpat viesiem vārtus guva Mailss Vuds un Edams Fantili. Merzļikinu divreiz pārspēja Kirils Kaprizovs, kuram bija arī viena rezultatīva piespēle. Trīs punktus (1+2) pievienoja arī Mets Boldijs, bet viens precīzs metiens bija Zēvam Bujumam.
Tikmēr Balinskis savā sezonas pirmajā spēlē palīdzēja pašreizējai Stenlija kausa čempionei Floridas "Panthers" mājās ar 6:2 (2:1, 2:0, 2:1) pārspēt Otavas "Senators". Latvietis uz ledus bija 17 minūtes un 40 sekundes, pielietoja vienu spēka paņēmienu, zaudēja vienu ripu un tika pie pozitīva lietderības koeficienta +1. Balinskis sastāvā tika iekļauts pēc Dmitrija Kuļikova traumas. Mājiniekiem vārtus guva Breds Maršāns, Evans Rodrigess, Ārons Ekblads, Antons Lundels, Makijs Samoskevičs un Sems Reinhārts, bet pretiniekiem divreiz izcēlās Šeins Pinto.
Citā spēlē Šilovs, kurš sezonas pirmajā mačā palika nepārspēts, ar Pitsburgas "Penguins" mājās ar 1:6 (0:1, 1:3, 0:2) zaudēja Ņujorkas "Rangers". Šilovs atvairīja 24 no 30 pretinieku metieniem jeb 80% raidījumu. Tieši "Rangers" komandu "Penguins" sezonas ievadā uzvarēja ar 3:0. "Penguins" komandā karjeras pirmos vārtus guva debitants Bens Kindels. Šilovu pārspēja Edams Fokss divreiz, pievienodams arī vienu rezultatīvu piespēli, kā arī Mika Zibanežads, Vils Kallijs, Mats Rempe un Teilors Redišs.
Ābols šoreiz netika iekļauts Filadelfijas "Flyers" komandā, kas viesos ar 3:4 (1:0, 1:3, 1:0, 0:1) papildlaikā zaudēja Karolīnas "Hurricanes". Uzvaras vārtus pagarinājumā guva Sets Džerviss.
Savainojuma dēļ sezonu joprojām nav sācis Girgensons, kura pārstāvētā Tampabejas "Lightning" mājās ar 3:5 (0:3, 2:0, 1:2) zaudēja Ņūdžersijas "Devils", pretiniekiem ar diviem vārtiem izceļoties Konoram Braunam.
Traumas dēļ pagaidām ārpus Vankūveras "Canucks" sastāva ir Bļugers, kura pārstāvētā vienība sestdien viesos ar 1:3 (0:0, 0:2, 1:1) zaudēja Edmontonas "Oilers".
"Panthers" cīnās bez zaudētiem punktiem un ar sešiem punktiem trīs mačos ir Austrumu konferences līdere. "Penguins" un "Blue Jackets" ar četriem un diviem punktiem trīs un divās spēlēs noslēdz labāko astoņnieku, bet divas cīņas aizvadījušās "Flyers" un "Lightning" ir 13. un 14. vietā ar vienu un nulle punktiem. "Canucks" divi punkti divās spēlēs dod astoto vietu Rietumu konferencē.