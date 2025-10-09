Anetes Šteinbergas 12 punkti neglābj Skio "Famila" no zaudējuma FIBA Eirolīgas spēlē
Latvijas basketboliste Anete Šteinberga ceturtdien FIBA Eirolīgas pamatturnīra pirmajā spēlē guva 12 punktus, viņas pārstāvētajai Skio "Famila" piedzīvojot neveiksmi. "Famila" viesos ar 70:73 (20:17, 19:15, 16:21, 15:20) piekāpās Stambulas "Galatasaray", kuru savulaik pārstāvēja arī latviete.
Šteinberga spēlēja 21 minūti un 57 sekundes un raidīja grozā trīs no deviņiem divu punktu metieniem un divus no trijiem tālmetieniem. Viņa arī izcēlās statistikā ar piecām atlēkušajām bumbām, trīs rezultatīvām piespēlēm, vienu piezīmi un iekrāja +/- rādītāju +11 un efektivitātes koeficientu 14.
Skio komandā rezultatīvākā ar 17 punktiem bija Marija Konde, kamēr mājinieču uzvaru ar 14 punktiem sekmēja Kamaja Smolsa.
Jau ziņots, ka trešdien graujošu zaudējumu piedzīvoja Latvijas trenera Mārtiņa Zībarta vadītā Polijas komanda Gdiņas VBW, kas viesos ar 53:86 zaudēja Žironas "Spar".
Eirolīgas pamatturnīra pirmajā posmā piedalās 16 komandas, kas sadalītas četrās apakšgrupās. Pēc apļa turnīra ceturtās vietas ieguvējas pārcelsies uz FIBA Eirokausu, bet otrajā posmā atlikušās 12 komandas divās apakšgrupās cīnīsies par vietām ceturtdaļfinālā.
Iepriekšējā sezonā par čempionēm kļuva Prāgas ZVVZ USK basketbolistes, kuras finālā ar rezultātu 66:53 pārspēja Turcijas vienību "Mersin".