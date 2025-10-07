Zemgus Girgensons diemžēl nevarēs iesākt jauno NHL sezonu
Latviešu uzbrucējs Zemgus Girgensons pēdējā pārbaudes spēlē gūtās traumas dēļ nevarēs piedalīties kā minimums pirmajā jaunās Nacionālās hokeja līgas (NHL) sezonas mačā, pirmdien paziņoja viņa pārstāvētā komanda Tampabejas "Lightning".
Vienība jaunajai sezonai pieteikusi trīs vārtsargus, septiņus aizsargus un 16 uzbrucējus, no kuriem trīs - Zemgus Girgensons, Niko Hūhtanens un Niks Pols - ir savainoto sarakstā.
31 gadu vecais Girgensons, kurš "Lightning" aizvadīs savu otro sezonu, sastāvā iekļauts kā savainotais rezervists, 22 gadus vecais somu uzbrucējs Hūhtanens iekļauts savainoto sarakstā, bet sezonu sāks fārmklubā Amerikas hokeja līgā Sirakjūzu "Crunch", kamēr 30 gadus vecais Pols ķermeņa augšdaļās savainojuma dēļ ievietots ilgstošajā savainoto sarakstā.
Šobrīd ticamākais scenārijs ir tāds, ka Girgensons sastāvā varētu atgriezties pēc nedēļas, tātad izlaist pat pirmās divas spēles - ceturtdien pret Otavas "Senators" un sestdien pret Ņūdžersijas "Devils".
Jau ziņots, ka Girgensons ķermeņa apakšdaļās traumu guva pēdējā pārbaudes spēlē sestdien pret Floridas "Panthers", kad rupju spēka paņēmienu pie apmales izpildīja Kārters Verhegī. Tajā mačā kopumā abu komandu spēlētāji sapelnīja 312 soda minūtes. Kā pēdējiem no "Lightning" uz fārmklubu tika nosūtīti uzbrucēji Dilans Djūks, Dominiks Džeimss, Boriss Kačuks, Skots Saburins un Vojcehs Stahovjaks, kā arī aizsargi Deklans Kārlails, Šarls-Eduārs D'Asto un Romans Šmits.
Tampabejas "Lightning" septiņās pirmssezonas pārbaudes spēlēs izcīnīja sešas uzvaras, tikai pēdējā mača zaudējot "Panthers" ar 0:7. Girgensons piedalījās četros mačos un guva divus vārtus.
Iepriekšējā sezonā 12 gadus NHL aizvadījušais Girgensons pirmo reizi karjerā spēlēja Stenlija kausa izcīņā, piecos mačos pie punktiem netiekot. Savukārt regulārajā čempionātā viņš piedalījās visās 82 spēlēs, tiekot pie sešiem (2+4) punktiem, aizvadot savu mazrezultatīvāko sezonu karjerā. Iepriekš latvietis 11 sezonas pārstāvēja Bufalo "Sabres".
Jaunā NHL sezona sāksies šodien.