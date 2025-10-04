"Grobiņas" futbolisti Latvijas virslīgā izcīna svarīgu uzvaru
"Grobiņa" sestdien "Tonybet" futbola virslīgas 32.kārtas spēlē tika pie svarīgas uzvaras cīņā par vietas saglabāšanu Latvijas spēcīgākajā līgā.
"Grobiņa" savā laukumā ar 1:0 (1:0) pārspēja "Tukums 2000" vienību.
Otrā puslaika ievadā Tukuma komandas soda laukumā tika nogāzts Maksims Sidorovs, un uz viesu vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens, kuru 56.minūtē precīzi izpildīja Mikola Ahapovs.
Pēc gūtajiem vārtiem vairāk uzbrukt sāka mājinieki, kuriem pēc stūra sitiena bija iespēja dubultot pārsvaru īsi pirms pamatlaika beigām. Kompensācijas laikā tukumnieku mēģinājumi izveidot uzbrukumus bija neveiksmīgi, "Grobiņai" nosargājot panākumu.
Šosezon pirmajā duelī pārāka bija "Tukums 2000" komanda (2:0), pēc tam ar tādu pašu rezultātu pie uzvaras tika "Grobiņa", bet trešā cīņa noslēdzās ar 2:1 "Tukums 2000" labā.
Piektdien 32.kārtas pirmajā spēlē "Riga" savā laukumā ar 3:0 sagrāva "Liepāju".
Svētdien kārtas noslēgumā "Daugavpils" uzņems "Auda" komandu un RFS - "Metta" futbolistus.
Pēc 32 spēlēm "Riga" ir 83 punkti, RFS 31 mačā - 72, bet "Liepājai" 32 spēlēs - 54 punkti. 31 spēlē 44 un 43 punkti ir attiecīgi "Auda" un "Daugavpils" komandām, 33 punkti ir "Jelgavai", 31 punkts 32 mačos - "Tukums 2000" komandai, 29 punkti ir "Grobiņai", "Super Nova" iekrājusi 26 punktus 31 spēlē, bet 24 punkti ir "Metta" vienībai.
Virslīgas čempionāts ar desmit komandu līdzdalību notiek četros apļos, katrai komandai līdz novembrim aizvadot 36 spēles.
Pagājušajā sezonā trešo reizi par čempioni kļuva RFS.