Bļugers palīdz "Canucks" uzvarēt NHL pārbaudes spēlē, Šilovs nespēlē "Penguins" rezultatīvā panākumā
Latvijas hokejista Teodora Bļugera pārstāvētā Vankūveras "Canucks" piektdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) pārbaudes spēlē izcīnīja uzvaru papildlaikā.
"Canucks" savā laukumā ar 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0) pārspēja Edmontonas "Oilers". Latvietis uz ledus bija 13 minūtes un 35 sekundes, nepilnas divas minūtes spēlējot mazākumā, un statistikā izcēlās ar diviem metieniem pa vārtiem, diviem spēka paņēmieniem, uzvarēja piecos no 13 iemetieniem un iekrāja neitrālu lietderības koeficientu.
Pagarinājuma otrajā minūtē "Canucks" uzvaru nodrošināja Konors Gārlends, kurš pārspēja pretinieku vārtsargu no tuvas distances. Vēl divus vārtus uzvarētāju labā guva Jūnatans Lekerimeki, bet "Oilers" rindās ar precīziem metieniem izcēlās Leons Draizaitls un Kasperi Kapanens.
Vēl Pitsburgas "Penguins" bez Latvijas vārtsarga Artūra Šilova pieteikumā mājās ar 5:4 (1:0, 1:4, 2:0, 1:0) pagarinājumā apspēlēja Bufalo "Sabres". Vārtos laiku dalīja Tristans Džerijs un Sergejs Murašovs. Pirmais 30:17 minūtēs atvairīja 16 no 19 metieniem, kamēr Murašovam 12 noķerti pretinieku metieni no 13.
NHL pirmssezonas pārbaudes spēles norisināsies līdz 4. oktobrim, bet regulārais čempionāts sāksies 7. oktobrī. Pagājušajā sezonā otro gadu pēc kārtas par Stenlija kausa ieguvējiem kļuva Floridas "Panthers" ar latviešu aizsargu Uvi Balinski sastāvā.