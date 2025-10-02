"Rubenes" florbolistiem uzvara Latvijas čempionāta spēlē
Kocēnu "Rubene" ceturtdien Ķekavā svinēja uzvaru "Elvi Florbola līgas" vīriešu turnīra izbraukuma spēlē un pakāpās uz turnīra tabulas pirmo vietu.
"Rubene" ar 5:3 (1:1, 4:1, 0:1) pārspēja "Ķekava"/RB&B vienību.
Uzvarētājiem divus (1+1) rezultativitātes punktus sakrāja Dāvis Zēmelis, bet pa vārtiem guva arī Ingars Matisons, Kārlis Bitmanis, Matīss Celms un Jēkabs Keišs.
Mājiniekiem pa vārtiem guva Svens Balodis, Patriks Zvejnieks un Reinis Melgailis.
"Rubene" ar 14 punktiem piecās spēlēs ir turnīra tabulas galvgalī, 12 punkti četros mačos ir "Masters"/"Ulbroka" komandai, bet ķekavieši ar piecos mačos izcīnītiem trim punktiem ir astotie desmit komandu čempionātā.
Šosezon vīriešu turnīrā par valsts čempionu titulu cīnās desmit klubi - "Masters"/"Ulbroka", Talsu NSS/"Krauzers", "Ķekava"/RB&B, "Valmiera", Kocēnu "Rubene", "Lielvārde"/"Unihoc", Cēsu "Lekrings", "Irlava/"I.S.A.M.", Ādažu "SĀC" un pirmās līgas A grupas uzvarētāja "Bauska".
Komandas izspēlē trīs apļu pamatturnīru. Astoņas spēcīgākās vienības iekļūst izslēgšanas spēlēs. Ceturtdaļfināli un pusfināli ritēs sērijās līdz četrām uzvarām, bet čempioni un bronzas medaļu ieguvēji tiks noteikti Superfinālā, kas 2026. gada aprīlī notiks "Xiaomi arēnā".
Būtiskas izmaiņas ir skārušas izslēgšanas spēļu pāru noteikšanas kārtību. Pamatturnīrā augstākās vietas ieņēmušās komandas izvēlēsies savus pretiniekus.
Iepriekšējā sezonā par četrkārtējiem Latvijas čempioniem kļuva "Masters"/"Ulbroka" florbolisti, finālā ar 7:4 pārspējot Talsu NSS/"Krauzers" komandu.