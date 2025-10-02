Uz Latvijas futbola izlasi pirmo reizi izsaukti divi Virslīgas spīdekļi
Latvijas futbola izlases galvenais treneris Paolo Nikolato pirmo reizi uz valstsvienību uzaicinājis Ingaru Pūli un Danilu Patijčuku, ziņo Latvijas Futbola federācija (LFF).
Latvijas izlase uzsākusi gatavošanos 2026.gada Pasaules kausa kvalifikācijas mačiem ar Andoru un Angliju, kas tiks aizvadīti oktobra vidū Rīgā, un Nikolato kandidātu sarakstā iekļāvis 24 spēlētājus.
Izlasē atkal nebūs kapteiņa Kristera Tobera, kurš aizvadītās nedēļas nogalē Skotijas čempionātā "Aberdeen" sastāvā guva nopietnu savainojumu. Tāpat šoreiz kandidātu lokā nav uzbrucēji Bruno Melnis ("Liepāja") un Dario Šits ("Atletico Madrileno", Spānija), kā arī pussargs Alvis Jaunzems (Gdaņskas "Lechia", Polija).
24 gadus vecais "Tukums" 2000" kluba uzbrucējs Pūlis un 22 gadus vecais "Liepāja" pussargs Patijčuks līdz šim valstsvienības kandidātu lokā nebija.
Pūlis ar 16 gūtiem vārtiem ir šīs sezonas Latvijas čempionāta otrs rezultatīvākais spēlētājs aiz Darko Lemajiča (23 vārti) no RFS un labākais vārtu guvējs no Latvijas spēlētājiem. Savukārt Patijčuks šosezon liepājnieku rindās virslīgā guvis trīs vārtus.
Latvijas izlase spēles savā laukumā aizvadīs "Daugavas" stadionā Rīgā, 11. oktobrī tiekoties ar Andoru un 15.oktobrī - ar Anglijas valstsvienību.
Kvalifikācijas K grupas līdere ar 15 punktiem ir Anglija, Albānijai un Serbijai ir attiecīgi astoņi un septiņi punkti, Latvijas futbolisti iekrājuši četrus punktus, bet nākamā Latvijas pretiniece Andora ir bez punktiem. Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā.
Latvijas izlases kandidāti pirms spēlēm ar Andoru un Angliju:
vārtsargi - Rihards Matrevics (Prāgas "Dukla", Čehija), Krišjānis Zviedris ("Riga"), Frenks Dāvis Orols ("Grobiņa");
aizsargi - Daniels Balodis (Prešovas "Tatran", Slovākija), Andrejs Cigaņiks ("Luzern", Šveice), Raivis Andris Jurkovskis, Antonijs Černomordijs, Maksims Toņiševs (visi - "Riga"), Vitālijs Jagodinskis (Pnompeņas "Visakha", Kambodža), Deniss Meļņiks ("Auda"), Roberts Savaļnieks, Roberts Veips (abi - RFS);
pussargi - Kristers Penkevics ("Jelgava"), Aleksejs Saveļjevs ("Liepāja"), Lūkass Vapne ("Sogndal", Norvēģija), Renārs Varslavāns ("Riga"), Eduards Dašķevičs ("Auda"), Dmitrijs Zelenkovs (RFS), Kristaps Grabovskis (Kopenhāgenas B.93, Dānija), Danila Patijčuks ("Liepāja);
uzbrucēji - Vladislavs Gutkovskis (Tedžonas "Citizen", Dienvidkoreja), Marko Regža ("Riga"), Jānis Ikaunieks (RFS), Ingars Pūlis ("Tukums 2000").