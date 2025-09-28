Cigaņika pārstāvētā "Luzern" komanda izcīna uzvaru Šveices superlīgas spēlē
foto: Reuters/scanpic
Andrejs Cigaņiks spēlē iesaistījās 74.minūtē, kad bija gūti visi trīs šīs spēles vārti.
Futbols

Cigaņika pārstāvētā "Luzern" komanda izcīna uzvaru Šveices superlīgas spēlē

Sporta nodaļa

Jauns.lv / LETA

Latvijas futbola izlases aizsarga Andreja Cigaņika pārstāvētā "Luzern" komanda Šveices superlīgas septītās kārtas spēlē ar 2:1 (1:0) pārspēja iepriekšējās sezonas čempioni "Basel" vienību.

Cigaņika pārstāvētā "Luzern" komanda izcīna uzvaru...

Cigaņiks spēlē iesaistījās 74.minūtē, kad bija gūti visi trīs šīs spēles vārti. Mača 15.minūtē Tairons Ovusu panāca 1:0 viesu labā, bet 53.minūtē rezultātu izlīdzināja Dominiks Šmids. Tiesa, pāris minūtes vēlāk Manuels Ferreira atguva "Luzern" komandai vadību.

"Luzern" ar 11 punktiem septiņās spēlēs ieņem septīto vietu 12 komandu konkurencē. Tāpat kā iepriekšējā sezonā, arī šajā Šveices superlīgā ir blīva turnīra tabula. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Basel".

Tēmas

"Basel"Andrejs CigaņiksŠveice

Citi šobrīd lasa