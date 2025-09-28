Andrejs Cigaņiks spēlē iesaistījās 74.minūtē, kad bija gūti visi trīs šīs spēles vārti.
Šodien 20:34
Cigaņika pārstāvētā "Luzern" komanda izcīna uzvaru Šveices superlīgas spēlē
Latvijas futbola izlases aizsarga Andreja Cigaņika pārstāvētā "Luzern" komanda Šveices superlīgas septītās kārtas spēlē ar 2:1 (1:0) pārspēja iepriekšējās sezonas čempioni "Basel" vienību.
Cigaņiks spēlē iesaistījās 74.minūtē, kad bija gūti visi trīs šīs spēles vārti. Mača 15.minūtē Tairons Ovusu panāca 1:0 viesu labā, bet 53.minūtē rezultātu izlīdzināja Dominiks Šmids. Tiesa, pāris minūtes vēlāk Manuels Ferreira atguva "Luzern" komandai vadību.
"Luzern" ar 11 punktiem septiņās spēlēs ieņem septīto vietu 12 komandu konkurencē. Tāpat kā iepriekšējā sezonā, arī šajā Šveices superlīgā ir blīva turnīra tabula. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Basel".