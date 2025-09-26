Šmitam septiņi punkti "Anadolu Efes" uzvarā pirmajā Turcijas čempionāta spēlē
Latvijas basketbolists Rolands Šmits piektdien guva septiņus punktus Stambulas "Anadolu Efes" uzvarā savā laukumā Turcijas čempionāta atklāšanas spēlē.
"Anadolu Efes" ar 90:76 (24:15, 24:13, 18:21, 24:27) pārspēja Esenleras "Erokspor".
Latvietis 15 minūtēs un 48 sekundēs laukumā realizēja divus no pieciem divpunktu metieniem un trīs no četriem soda metieniem. Viņš sakrāja arī sešas atlēkušās bumbas, vienu personisko piezīmi, +/- rādītāju +9 un efektivitātes koeficientu deviņi.
Uzvarētājiem pa 16 punktiem guva Šehmuss Hazers un Izaja Kordinjē, kura kontā arī septiņas atlēkušās bumbas, sešas rezultatīvas piespēles un sešas kļūdas, bet 14 punktus un septiņas atlēkušās bumbas sakrāja Erdžans Osmani.
Viesiem Džermeins Lovs guva 21 punktu, bet Džordons Kraufords sakrāja 17 punktus un piecas rezultatīvas piespēles.
Pagājušajā sezonā par Turcijas čempioni kļuva Artūra Žagara pārstāvētā Stambulas "Fenerbahce", kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja Stambulas "Besiktas".