"Metta" galvenais treneris Andris Riherts: "Ienākot investoram, mēs uzreiz varam cīnīties par čempionu titulu"
Ja šosezon nāktos izkrist no Tonybet Virslīgas, tā “Metta” komandai nebūtu traģēdija, jo arī daudzi spēcīgākie pasaules klubi bijuši ārpus augstākās līgas. Tomēr vienība dara visu, lai šajās sacensībās noturētos, intervijā žurnāla "Sporta Avīze" septembra numurā pauda “Metta” komandas galvenais treneris Andris Riherts.
Kopš debijas Virslīgā 2012. gadā “Metta” sezonas noslēgumā nekad nav finišējusi augstāk par septīto pozīciju un iespaidīgas deviņas reizes piedalījusies pārspēlēs. Tomēr uz saviem audzēkņiem uzsvaru liekošā vienība šobrīd ir vienīgā, kas turnīrā palikusi no tām, kas savulaik dibināja biedrību “Latvijas Futbola virslīga”.
Līdz šīs Virslīgas sezonas beigām ir atlikušas sešas kārtas un šobrīd par neizkrišanu cīnās četras komandas. Septīto pozīciju ar 28 punktiem ieņem "Tukums 2000", tai ar 26 punktiem seko "Super Nova", "Metta" ar 24 punktiem atrodas devītajā pozīcijā, bet tabulu ar 23 punktiem noslēdz "Grobiņa". Noslēdzoties turnīram, desmitajai vietai būs Virslīgu jāatstāj, bet devītā piedalīsies pārspēlēs.
“Mēs iekšēji par to esam runājuši katru gadu. Mūsu uzdevums, protams, ir, lai tas nenotiktu, bet vide tagad ir tā sakārtota, ka tā noteikti nebūtu traģēdija. Arī daudzi pasaules spēcīgākie klubi bijuši ārpus augstākās līgas. Mēs par to nedomājam un darām visu, lai paliktu Virslīgā, jo saprotam, ka tas jaunajiem futbolistiem ir cita līmeņa turnīrs, kur viņi var iegūt pieredzi, ar kādu vajadzēs saskarties arī, kad viņi, iespējams, dosies uz nākamo līmeni ārzemēs,” plašā intervijā stāsta Riherts, paužot, ka atrašanās augstākajā līgā sniedz jaunajiem futbolistiem lielu motivāciju, kur tiekties. “Spēlējot pret “Riga” un RFS komandām, viņi redz, cik daudz jāiegulda, lai ar pretinieku spēlētājiem vismaz konkurētu.”
Treneris atgādina, ka savulaik ārpus Virslīgas bijušas arī “Daugavpils”, “Tukums 2000” un “Super Nova” komandas un laiki, kad vienības pēc izkrišanas uz pirmo līgu beidza eksistēt, ir beigušies. “Šobrīd sistēma ir stabilizējusies. Man par to liels prieks. Ja tev ir laba sava sistēma, atgriezties Virslīgā iespējams pat apstākļos, kad finansiālā rocība nav tik liela.”
Savulaik Riherts pauda mērķi “Mettai” līdz 2020. gadam kļūt par Latvijas čempioni. “Turklāt mērķis bija to paveikt tieši ar saviem spēlētājiem. Ja šobrīd Virslīga atrastos 2012. gada līmenī, mums, visticamāk, izdotos to realizēt. Būsim godīgi, RFS un “Riga” šobrīd… Es negribu teikt, ka šie klubi neatbilst Virslīgai, bet to līmenis ir ļoti augsts. Ar mūsu budžetu konkurēt ar viņiem nav iespējams, tomēr, ja mēs tiksim pie investora, varēsim ar “Riga” un RFS sacensties, jo mūsu starta pozīcija ar latviešu spēlētājiem ir krietni labāka nekā viņiem. Toni šobrīd RFS un “Riga” nosaka leģionāri, tos papildina labi vietējie spēlētāji, kuri izvēlējušies nevis braukt uz ārzemēm, bet palikuši šeit, jo klubi viņiem spēj nodrošināt gan kvalitatīvus apstākļus, gan, protams, arī konkurētspējīgu atalgojumu. “Metta” šobrīd gan sieviešu futbolā, gan vīriešu futbolā ir pati gatavākā organizācija, kur, ienākot investoram, mēs uzreiz varam cīnīties par čempionu titulu. Man par to nav šaubu.”
Investora piesaisti Riherts intervijas laikā piesauc vairākkārt, stāstot, ka bijis liels skaits sarunu ar potencialajiem investoriem. “Mums ir jāredz skaidra vīzija. Cits gribēja mainīt krāsas, uzreiz pateicām, ka kluba vizuālais tēls nekādā gadījumā nemainīsies. Ja runājam par stratēģisko pusi, šobrīd mums ir savi audzēkņi, parādoties lielākai rocībai, viņiem būtu grūtāk iekļūt sastāvā, bet līdz ar to nāktu citi mērķi. Mēs sadarbībai esam ļoti atvērti.”
“Mūsu klubā ir daudz spēlētāju, kuriem neesam vienkārši pieturvieta, esam viņu bērnības klubs. Visiem ir skaidri saprotams, ka Raimonds Krollis, Lūkass Vapne, Jānis Beks nodrošināja iespēju nākamajai paaudzei būt Virslīgā, un arī viņi vēlas, lai mūsu tradīcija turpinātos,” piebilst Virslīgas komandas galvenais treneris.
