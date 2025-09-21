"Riga" futbolisti iztur Jelgavas izaicinājumu un svin svarīgu uzvaru
Latvijas čempionāta līdere "Riga" komanda svētdien "Tonybet" futbola virslīgas 30.kārtas spēlē viesos ar 3:2 (0:0) pārspēja "Jelgavu".
Rīdziniekiem vārtus guva Žuau Grimaldo, Režinaldu Ramiriss un Marko Regža, bet jelgavniekiem divreiz izcēlās Filips Hašeks.
Mājinieki vadībā izvirzījās otrā puslaika ievadā, 51.minūtē, kad Hašeks izpildīja sitienu no šaura leņķa un "Riga" vārtsargs Krišjānis Zviedris ievirzīja bumbu vārtos. Piecas minūtes vēlāk Grimaldo izpildīja meistarīgu sitienu no soda laukuma robežas un panāca 1:1.
Mača 63.minūtē "Jelgavas" vārtsargs Adams Dvoržāks, sitot prom bumbu, piespēlēja to tieši Renāram Varslavām, kurš savukārt tālāk to pāradresēja Ramirisam. Brazīlietis momentu izmantoja un izvirzīja "Riga" komandu vadībā.
Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas 15 minūtes, pēc Meisa Diopa piespēles Regža no soda laukuma vidus raidīja bumbu tīklā, panākdams 3:1.
Kompensācijas laika pirmajā minūtē Hašeks izpildīja precīzu soda sitienu un parūpējās par intrigu spēles pēdējās minūtēs. "Jelgavas" pēdējā uzbrukumā Zviedris izsita bumbu, tai lidojot vārtu taisnstūra virzienā.
Vēl šodien Liepājas stadionā "Daugava" "Grobiņa mājinieku lomā tiksies ar "Liepāju", bet plkst."LNK Sporta parks" laukumā Rīgā tiksies RFS ar "Daugavpili".
Sestdien kārtas pirmajā mačā "Tukums 2000" savā laukumā ar 3:2 pārspēja "Metta" vienību.
Pirmdien Rīgā "Auda" tiksies ar "Super Nova" komandu.
Turnīra tabulā 29 mačos 76 punkti ir "Riga", bet 28 cīņās 67 punkti - RFS vienībai. 29 mačos 50 punkti ir "Liepājai", 43 punkti - "Daugavpilij", 40 - "Auda" komandai, 32 - "Jelgavai", bet 28 punktus 30 mačos ir sakrājis "Tukums 2000". 29 spēlēs 26 punkti ir "Super Nova" komandai, 30 cīņās 24 punkti - "Metta" komandai, bet 23 punkti 29 spēlēs - "Grobiņai".
Virslīgas čempionāts ar desmit komandu līdzdalību notiek četros apļos, katrai komandai līdz novembrim aizvadot 36 spēles.
Pagājušajā sezonā trešo reizi par čempioni kļuva RFS.