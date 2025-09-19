Bauskas, Ādažu un Talsu florbolistiem uzvaras rezultatīvās Latvijas čempionāta spēlēs
Bauskas, Ādažu un Talsu komandas piektdien svinēja uzvaras rezultatīvās "Elvi Florbola līgas" vīriešu turnīra spēlēs.
"Bauska" savā laukumā ar rezultātu 11:9 (2:2, 6:3, 3:4) pārspēja "Irlava"/ISAM vienību. Uzvarētājiem ar trīs gūtiem vārtiem un četrām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Pēteris Zeltiņš, bet pretiniekiem tikpat punktus ar četriem precīziem metieniem un trīs piespēlēm iekrāja Kristaps Kazlovskis.
Ādažu komanda SĀC viesos ar 8:6 (2:2, 4:1, 2:3) uzveica "Ķekava"/RB&B florbolistus. Uzvarētājiem Kevins Šmits guva piecus punktus (1+4), bet Tomass Kristofers Birstiņš - četrus, visus ar gūtiem vārtiem.
Tikmēr Talsu NSS/"Krauzers" viesos ar 6:5 (2:1, 2:4, 1:0, 1:0) uzvarēja "Valmieru". Uzvaras vārtus guva Aldis Banders, kurš vienīgais viesu rindās izcēlās ar diviem precīziem metieniem.
Bez zaudētiem punktiem cīnās tikai divās spēlēs sešus punktus guvušās SĀC un "Masters"/"Ulbroka".
Šosezon vīriešu turnīrā par valsts čempionu titulu cīnās desmit klubi - "Masters"/"Ulbroka", Talsu NSS/"Krauzers", "Ķekava"/RB&B, "Valmiera", Kocēnu "Rubene", "Lielvārde"/"Unihoc", Cēsu "Lekrings", "Irlava/"I.S.A.M.", Ādažu "SĀC" un pirmās līgas A grupas uzvarētāja "Bauska".
Komandas izspēlē trīs apļu pamatturnīru. Astoņas spēcīgākās vienības iekļūst izslēgšanas spēlēs. Ceturtdaļfināli un pusfināli ritēs sērijās līdz četrām uzvarām, bet čempioni un bronzas medaļu ieguvēji tiks noteikti Superfinālā, kas 2026.gada aprīlī notiks "Xiaomi arēnā".
Būtiskas izmaiņas ir skārušas izslēgšanas spēļu pāru noteikšanas kārtību. Pamatturnīrā augstākās vietas ieņēmušās komandas izvēlēsies savus pretiniekus.
"Masters"/"Ulbroka" iepriekšējā sezonā kļuva par četrkārtējiem Latvijas čempioniem, finālā ar 7:4 pārspējot Talsu NSS/"Krauzers" florbolistus.