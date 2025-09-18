Latvijas futbola izlase pēc diviem 0:1 saglabā vietu FIFA rangā; vadībā izvirzās Spānija
Latvijas vīriešu futbola izlase atjaunotajā Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) pasaules rangā saglabājusi 137. vietu, bet par jauno līderi kļuvusi Spānijas valstsvienība.
Kopš iepriekšēja ranga publicēšanas jūlijā Latvijas futbolisti aizvadījuši divus maču 2026. gada Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīrā un abās spēlēs zaudēja. Septembra sākumā Latvijas izlase ar 0:1 (0:1) savā laukumā piekāpās Serbijai, bet tad ar 0:1 (0:1) viesos arī Albānijai.
No Latvijas izlases pretiniecēm Pasaules kausa kvalifikācijā visaugstāk rangā ir Anglija, kas saglabājusi ceturto vietu, Serbija zaudējusi divas pozīcijas un ieņem 34. vietu, Albānija pakāpusies ailītes augstāk un atrodas 66. pozīcijā, bet Andora saglabājusi 174. pozīciju.
Igaunijas izlase piedzīvojusi kritumu par trim vietām un ieņem 129. pozīciju, bet Lietuvas valstsvienība zaudējusi divas vietas un ieņem 145. pozīciju. Eiropas Futbola federāciju asociācijas (UEFA) valstu vērtējumā Latvija ir 48., apsteidzot Lietuvu, Moldovu, Maltu, Andoru, Gibraltāru, Lihtenšteinu un Sanmarīno.
Latvijas izlases rekords FIFA rangā ir 45. vieta, kas tika sasniegta 2009. gadā. Savukārt antirekords ir 148. pozīcija 2017. gadā.
Ranga galvgalī atgriezusies Eiropas čempione Spānijas izlase, bet otro vietu jaunākajā reitingā ieņem Francijas valstsvienība. Abas apsteigušas līdzšinējo līderi Pasaules kausa ieguvēju Argentīnu. Ceturto vietu saglabā angļi, no sestās uz piekto vietu pakāpusies Portugāle, kas apsteigusi Brazīliju, septīto vietu saglabā Nīderlande, bet astoto - Beļģija. No desmitās uz devīto vietu pakāpusies Horvātija, bet no 11.pozīcijas uz desmito kāpumu veikusi Itālijas izlase. Savukārt labāko desmitnieku atstājusi Vācijas izlase, kas no devītās ailītes noslīdējusi līdz 12. vietai.