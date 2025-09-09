Kosovas futbolisti Pasaules kausa kvalifikācijas mačā pārsteidz Zviedriju; Itālija un Izraēla sarīko uguņošanu
Kosovas vīriešu futbola izlase pirmdien 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijas mačā negaidīti pārspēja Zviedriju.
Prištinā notikušajā mačā kosovieši bija pārāki ar rezultātu 2:0 (2:0). Mača 26. minūtē mājinieku vārtsargs Arijanets Muričs glāba no vārtu zaudējuma un ievadīja pretuzbrukumu, kura turpinājumā pēc tālas piespēles Elviss Redžbečajs apspēlēja gan pretinieku aizsargu, gan vārtsargu, un panāca 1:0. Pēc 16 minūtēm Muričs vēlreiz ar atvairījumu sāka pretuzbrukumu, kas beidzās ar Vedata Muriki spēcīgu sitienu no soda laukuma līnijas. Zīmīgi, ka pamatlaika beigās uz maiņu nākušais kosovietis Lindons Emerlahu laukumā pabija vien sešas minūtes, jo diezgan ātri tika pie divām dzeltenajām kartītēm.
Otrā šīs grupas spēlē Šveice savā laukumā ar 3:0 (3:0) uzvarēja Slovēniju. Šveices izlasē vārtus guva Niko Elvedi, Brēls Embolo un Dans Ndojē. B grupā pēc divām spēlēm Šveicei ir seši punkti, Kosovai - trīs, bet Zviedrijai un Slovēnijai - pa vienam.
Tikmēr Itālija Debrecenā, Ungārijā, vārtiem bagātā spēlē ar 5:4 (1:1) uzvarēja Izraēlu. Cīņas 16. minūtē Manuels Lokatelli ieraidīja bumbu savos vārtos, bet puslaika beigās Moise Kens pēc Mateo Retegi piespēles panāca 1:1. Otrā puslaika pirmajā trešdaļās abas komandas guva trīs vārtus - vispirms Dors Perecs atguva izraēliešiem vadību, bet septiņu minūšu laikā Kens un Mateo Politāno pēc Retegi piespēlēm panāca 3:2 Itālijas labā. Deviņas minūtes pirms pamatlaika beigām viesu pārsvaru nostiprināja Džakomo Raspadori. Līdz pamatlaika pēdējai minūtei gan rezultāts tika izlīdzināts, jo bumbu savos vārtos ieraidīja Alesandro Bastoni un 4:4 panāca Perecs. Tiesa, kompensācijas laika pirmajā minūtē itāļiem vadību atguva Sandro Tonāli.
I grupā Norvēģijai ir 12 punkti četrās spēlēs, Itālija un Izraēlai - pa deviņiem attiecīgi četrās un piecās cīņās. Igaunija guvusi trīs punktus piecos dueļos, bet Moldova četrās spēlēs ir bez punktiem.
Pārliecinošu uzvaru viesos svinēja Dānija, kas ar 3:0 (1:0) pārspēja Grieķiju. Dāņiem vārtus guva Mikels Damsgors, Andreass Kristiansens un Rasmuss Hejlunds. Šajā pašā grupā Skotija Zalaegersegā, Ungārijā, ar 2:0 (1:0) uzveica Baltkrieviju. Pirmajā puslaikā vārtus guva Če Adamss, bet otrajā bumbu savos vārtos ieraidīja Zahars Volkovs.
C grupā pēc divām spēlēm Dānijai un Skotijai ir pa četriem punktiem, Grieķija guvusi trīs, bet Baltkrievija ir tukšā.
L apakšgrupā Horvātija mājās ar 4:0 (1:0) uzvarēja Melnkalni. Pirmajā puslaikā Kristijans Jakičs panāca 1:0, turklāt pretinieku pussargs Andrija Bulatovičs pēc divām dzeltenajām kartītēm atstāja viesus mazākumā. Otrajā puslaikā vadību nostiprināja Andrejs Kramaričs un bumbu savos vārtos ieraidīja Edvins Kučs, bet punktu uzvarai pielika Ivana Perišiča precīzais sitiens.
Vēl Fēru salas viesos ar 1:0 (0:0) pārspēja Gibraltāru. Vienīgos vārtus otrā puslaika vidū guva Martins Agnarsons. Grupā pa 12 punktiem ir Horvātijai četrās spēlēs un Čehijai piecos mačos. Pa sešiem punktiem piecās spēlēs ir Fēru salām un Melnkalnei, bet Gibraltārs cīnās bez punktiem.
Pasaules kausa finālturnīram no Eiropas zonas kvalificēsies 16 izlases - 12 grupu uzvarētājas, bet "play-off" kārtā piedalīsies 12 otro vietu ieguvējas un četras labākās 2024./2025. gada sezonas UEFA Nāciju līgas grupu uzvarētājas, kas kvalifikācijas grupās būs ārpus labāko divnieka.
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026 .gada jūnijā un jūlijā.
2026.gadā Pasaules kausa finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases.