Pauls Jonass
Citi sporta veidi
Šodien 16:40
Pauls Jonass izcīna astoto vietu Turcijas "Grand Prix" pirmajā braucienā
Latvijas motosportists Pauls Jonass svētdien finišēja astotais pasaules motokrosa čempionāta 18.posma - Turcijas "Grand Prix" - MXGP klases pirmajā braucienā. "Kawasaki" vienības pārstāvis Jonass sestdien kvalifikācijā bija sestais un šajā pašā pozīcijā turējās pirmajos apļos, taču brauciena turpinājumā viņu apdzina pāris konkurenti.
Pēc iekārtošanās pirmajā pozīcijā uzvaru svinēja beļģis Lukass Kūnens, kurš par nepilnām četrām sekundēm pārspēja nīderlandietis Džefriju Herlingsu, bet trešais finišēja Jonasa komandas biedrs francūzis Romēns Fevrs, atstājot aiz sevis slovēni Timu Gajseru.
Svētdien tiks aizvadīts sacīkšu otrais brauciens.
MX2 klasē Kārlis Alberts Reišulis 18 motosportistu konkurencē pirmajos apļos bija otrā desmita sākumā, bet noslēgumā finišēja 14.vietā. Uzvaru svinēja Lukasa Kūnena dvīņubrālis Saša.
Šosezon MXGP un MX2 klasēs sportisti sacenšas 20 posmos.