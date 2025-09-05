Porziņģis par gaidāmo spēli: "Mums ir jāmēģina būt augstākajā punktā"
Kristaps Porziņģis, Latvijas izlases līderis, sarunā ar žurnālistiem pauda, ka komandas sniegums Eiropas čempionāta laikā ir uzlabojies.
Sestdien Latvijas basketbolisti Rīgā Eiropas čempionāta astotdaļfinālā tiksies ar Lietuvu.
Uz jautājumu, kā ir jāspēlē pret Lietuvu, lai uzvarētu, Porziņģis atbildēja: "Jāspēlē mūsu basketbols. Turnīra gaitām esam ieskrējušies un arī tagad jāmēģina būt augstākajā punktā. Uzbrukumā esam uzķēruši savu ritmu un ātrumu. Jāspēlē ātri un agresīvi, un kā komandai." Tāpat izlases līderis minejā, ka katram spēlētājam jāspēj "atdod viss, kas ir".
Viņam būs jāspēlē pret Lietuvas izlases centra spēlētāju Jonu Valančūnu, ar kuru ticies arī Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA).
"Viņš ir normāls tēvainis, ja godīgi. Nezinu, cik viņa ir svars, bet viņš ir ļoti jaudīgs. Būs ar viņu jācīnās, tas būs komandas darbs - viņu apturēt," secināja Porziņģis.
Latvijas un Lietuvas mača uzvarētāja ceturtdaļfinālā tiksies ar Grieķiju vai Izraēlu, šīm komandām astotdaļfināla dueli aizvadot svētdien.