Čavars: Lietuvai būs problēmas ar aizsargiem, taču viņi spiedīs uz groza apakšu
Latvijas vīriešu basketbola izlases pretiniece Eiropas čempionāta astotdaļfinālā Lietuva mačā ar mājiniekiem, visticamāk, spiedīs uz groza apakšu, atzina valstsvienības centra spēlētājs Klāvs Čavars.
Jau ziņots, ka Latvijas izlase, kas jau iepriekš bija nodrošinājusi vietu astotdaļfinālā, Eiropas čempionāta finālturnīra apakšgrupas pēdējā spēlē ar 109:75 sagrāva Čehiju. Pirmajās divās spēlēs Čavars nedevās laukumā, nākamajās divās katrā bija pa trīs minūtēm, bet trešdien nospēlēja 11 minūtes.
"Vienmēr patīkami spēlēt savu līdzjutēju priekšā. Iespējams, bija pārāk daudz minūšu pēc kārtas, kā nebija iepriekšējos mačos. Iejutīšos ritmā un būs labi," secināja Čavars.
Pēc spēka uzbrucēja Andreja Gražuļa traumas lielāka slodze ir Latvijas izlases garā gala spēlētājiem. "Andrejs Gražulis ir vairāku pozīciju spēlētājs, tāpēc katram jāpieliek, lai viņu aizstātu," teica Čavars.
Jau pirms trešdienas spēlēm kā reālākā pretiniece astotdaļfinālā bija Lietuva, kuru vada Čavara pārstāvētās Azerbaidžānas komandas Baku "Sabah" galvenais treneris Rims Kurtinaitis. Arī Lietuvas izlasi ievērojami ietekmējušas traumas - trešdien savainojumu guva Lietuvas izlases starta piecinieka aizsargs Marģirs Normants, kurš sadursmē ar pretinieku sastiepa potīti. Iepriekš finālturnīrs savainojuma dēļ noslēdzās Rokam Jokubaitim, tāpat trešdien laukumā nebija Tada Sedekerska un Mareka Blaževiča.
"Jau spēlējām pārbaudes spēli, un zinām viņu stilu," teica Čavars. "Viņiem būs problēmas ar aizsargiem. Būs nomināli trīs centra spēlētāji, līdz ar to viņi, visticamāk, spiedīs uz groza apakšu."
Sestdien un svētdien Rīgā notiks Eiropas čempionāta astotdaļfināla mači.