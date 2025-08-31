Grieķija izrēķinās ar Eiropas čempionus spāņus šokējušo Gruziju, bet Dončičs iekļūst vēsturē Slovēnijas pirmajā uzvarā
Grieķijas vīriešu basketbola izlase svētdien tikpat kā nodrošināja vietu Eiropas čempionāta astotdaļfinālā, kuru aizvadīs pēc nedēļas Rīgā. C apakšgrupas mačā Limasolā Grieķija ar rezultātu 94:53 (22:13, 24:16, 23:12, 25:12) pārspēja Gruziju.
Iepriekšējo spēli pret Kipru izlaidušais Jannis Adetokunbo svētdienas mačā guva 27 punktus, izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas un atdeva četras rezultatīvas piespēles. Vēl grieķiem 17 punktus guva Konstantins Mitoglu un 14 pievienoja Tailers Dorsijs.
Gruzijai 14 punktus guva Aleksandra Mamukelašvili, 11 punkti un septiņas atlēkušās bumbas bija Giorgi Šermadini, tāpat 11 punktus guva Duda Sanadze.
Vēl šodien plkst.18.15 cīnīsies Spānija un Kipra, bet plkst.21.30 - Bosnija un Itālija.
C grupā Grieķijai ir trīs uzvaras trīs spēlēs, pa vienai uzvarai guvušas Itālija, Gruzija, Spānija un Bosnija un Hercegovina, bet divi zaudējumi ir Kiprai. Jāpiebilst, ka Gruzija turnīru sāka ar sensacionālu 83:69 uzvaru pār čempioni Spāniju.
Tikmēr Slovēnija Katovicē svinēja pirmo uzvaru, ar rezultātu 86:69 (16:10, 27:21, 21:17, 22:21) pārspējot Beļģiju.
Luka Dončičs kļuva par ceturto basketbolistu, kurš kopš 1995.gada ticis pie "triple-double" Eiropas čempionāta mačā - viņam šajā spēlē 26 punkti, desmit atlēkušās bumbas un 11 rezultatīvas piespēles. Vēl slovēņiem Klemens Prepeličs guva 12 punktus un atdeva piecas rezultatīvas piespēles.
Beļģiem 15 punkti bija Andī van Vlītam, bet 13 punkti, piecas atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles - Emanuelam Lakomtem.
Svētdien plkst.18 tiksies Francija un Izraēla, bet plkst.21.30 - Polija un Islande.
D grupā Francijai un Polijai ir pa divām uzvarām, Izraēla, Slovēnija un Beļģija guvusi pa vienam panākumam, bet Islandei ir divi zaudējumi.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiksies A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.