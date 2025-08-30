Latvijas duets Pļaviņš un Fokerots sasniedz pusfinālu Vācijā
Latvijas duets Mārtiņš Pļaviņš/Kristiāns Fokerots sestdien Vācijā sasniedza pludmales volejbola profesionālās tūres (BPT) Hamburgas "Elite 16" turnīra pusfinālu, vēlāk par šo pašu fāzi cīnoties arī Tīnai Graudiņai un Anastasijai Samoilovai.
Turnīrā ar 13.numuru izsētie Pļaviņš/Fokerots ceturtdaļfinālā ar 2-1 (21:19, 15:21, 15:9) pārspēja vāciešus Nilsu Ēlersus/Klemensu Vikleru (6.).
Svētdien pusfinālā viņu pretinieki būs ar pirmo numuru izsētie norvēģi Annešs Mūls/Kristians Sērums.
Jau ziņots, ka pirms tam viņi izslēgšanas spēļu otrajā kārtā ar 2-0 (27:25, 21:15) uzvarēja kubiešus Horhi Molineru un Noslenu Amaro (8.).
Sieviešu turnīrā ar trešo numuru izsētais Latvijas pāris Graudiņa/Samoilova "play-off" turnīra otrajā kārtā atspēlēja trīs mačbumbas, tomēr ar 1-2 (22:20, 15:21, 15:17) zaudēja brazīlietēm Karolīnai Salgadu/Rebekai Silvai (4.).
Kā "laimīgās zaudētājas" viņas iekļuva ceturtdaļfinālā, kurā plkst.20 stāsies pretī brazīlietēm Anai Patrisijai/Eduārdu Lisboai (5.).
Apakšgrupā Graudiņa/Samoilova uzvarēja abos mačos un uzriez iekļuva izslēgšanas turnīra otrajā kārtā.
"Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.