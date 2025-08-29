Lendo Noriss dominē Nīderlandes "Grand Prix" pirmajos divos treniņos
"McLaren" pilots Lendo Noriss piektdien sasniedza labākos rezultātus pirmajos divos treniņos Pirmās formulas (F-1) čempionāta Nīderlandes "Grand Prix" posmā.
Noriss pirmajā treniņu sesijā savu labāko apli veica minūtē un 10,278 sekundēs. Otrajā vietā viņam sekoja Oskars Piastri (+0,292), bet trešais labākais bija Lenss Strols ("Aston Martin"), zaudējot 0,501 sekundi.
Vēl pirmajā treniņu sesijā nīderlandietis Makss Verstapens ("Red Bull") atpalika no Piastri aptuveni sekundi un bija sestais, kamēr abi "Ferrari" piloti Šarls Leklērs un Luiss Hamiltons ierindojās attiecīgi 14. un 15.pozīcijā, zaudējot "McLaren" pilotam vairāk nekā 1,6 sekundes.
Otrajā treniņu sesijā Noriss, kuram izdevās uzlabot savu ātrāko apļa laiku, to veicot minūtē un 9,89 sekundēs. Viņš par 0,087 sekundēm apsteidza Fernando Alonso ("Aston Martin"), bet labāko trijnieku noslēdza Piastri (+0,089).
Pirmajā treniņu sesijā sarkanie karogi tika izkārti pēc tam, kad ārpus trases grantī izbrauca "Mercedes" pilots Kimi Antonelli. Savukārt otrā treniņu sesija tika apturēta pēc tam, kad sienā ietriecās Strols, bet neilgi pēc tam treniņu sesiju nevarēja turpināt Isaks Hadžars ("Racing Bulls").
Pēc 14 posmiem kopvērtējumā līderis ar 284 punktiem joprojām ir Piastri, Noriss ir iekrājis 275, Verstapens - 187, Rasels - 172 punktus, bet Leklērs - 151 punktu. Konstruktoru kausā pirmo vietu ar 559 punktiem ieņem "McLaren", 260 punkti ir "Ferrari", 236 punkti - "Mercedes" un 194 punkti - "Red Bull".
Šosezon F-1 čempionātā tiek aizvadīti 24 posmi. Pagājušajā sezonā ceturto reizi pēc kārtas par čempionu kļuva nīderlandietis Makss Verstapens, bet Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".