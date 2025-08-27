Dairis Bertāns: Turki uzbrukumā darīja, ko gribēja
Latvijas basketbola izlases pretiniece Turcija Eiropas čempionāta pirmajā mačā uzbrukumā darījusi, ko gribējusi, pēc zaudējuma sarunā ar žurnālistiem secināja valstsvienības kapteinis Dairis Bertāns.
"Šodien bijām pārāk mīksti, turpretī turki jau no paša sākuma bija agresīvi. Visas "50 pret 50" situācijas bija viņiem par labu. Turki uzbrukumā darīja, ko gribēja. Labā ziņa - neskatoties uz rezultātu, neviens nepadevās un cīnījās abos laukuma galos," stāstīja Bertāns.
Latvijas izlases kapteinis neslēpa, ka rezultāts sagādāja vilšanos līdzjutējiem. "Iespējams, paļaujamies uz atmosfēru arēnā, ka tā mūs pavilks uz priekšu. Tā savā ziņā ir lirika. Protams, atmosfēra ir jāizbauda, bet nedrīkstam iznākt ārā tā, kā to darījām šodien," teica Bertāns.
Turki realizēja 15 no 25 tālmetieniem, visus piecus savus trejačus iemetot Kenanam Sipahi. "Tas bija spēles plāns, cerēt uz ne tik labiem viņu metējiem. Zinot to, cik bīstami viņi ir groza apakšā, tas bija viens no elementiem, kur riskējām. Viņam bija laba diena metienos," atzina Bertāns.
Latvijas izlase A grupā Rīgā 29. augustā spēlēs ar Igauniju, 30. augustā - ar Serbiju, 1.septembrī - ar Portugāli un 3. septembrī - ar Čehiju.