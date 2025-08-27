Eiropas čempionāts basketbolā: Itālija paziņo sastāvu
Itālijas vīriešu basketbola izlase trešdien paziņoja tos 12 spēlētājus, kas piedalīsies Eiropas čempionāta finālturnīrā, komandas kapteiņa statusā spēlējot Nikolo Melli.
Izlases savus divpadsmitniekus varēja paziņot līdz trešdienas pusdienlaikam.
Itālijas basketbolisti Eiropas čempionātā kopā ar Kipru, Gruziju, Grieķiju, Spāniju un Bosniju un Hercegovinu spēlēs C apakšgrupā.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.
Itālijas vīriešu basketbola izlases kandidātu saraksts:
Marko Spisu (Saragosas "Casademont", ACB), Nikolo Melli (Stambulas "Fenerbahce", Turcija), Simone Fontekio (Maiami "Heat", NBA), Mateo Spanjolo (Vitorijas "Baskonia", Spānija), Dariuss Tompsons ("Valencia", Spānija), Džampaolo Riči (Milānas "AX Armani Exchange Olimpia", Itālija), Gabriele Pročida (Madrides "Real", Spānija), Saliu Njangs, Momo Diufs, Nikola Akele, Alesandro Pajola (visi - Boloņas "Virtus", Itālija), Danilo Galināri (Bajamonas "Vaqueros", Puertoriko).