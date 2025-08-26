Vācijas basketbola izlases treneris Alekss Mumbru čempionāta priekšvakarā tiek nogādāts slimnīcā
Vācijas vīriešu basketbola izlases galvenais treneris spāņu speciālists Alekss Mumbru pirmdien Tamperē nogādāts slimnīcā, otrdien apstiprināja Vācijas Basketbola federācija (DBB).
DBB vēsta, ka piesardzības nolūkos Mumbru pirmdien Tamperē tika nogādāts slimnīcā akūtas infekcijas dēļ. Pagaidām nav zināms, kad Mumbru atgriezīsies pie komandas, tāpēc galvenā trenera pienākumus pildīs viens no asistentiem Alans Ibrahimagičs. Paredzams, ka Mumbru trešdien nevadīs Vācijas izlasi pirmajā Eiropas čempionāta finālturnīra mačā, kurā vācieši spēkosies ar Melnkalni.
Mumbru vada Vācijas valstsvienību kopš pagājušā gada augusta. Vācijas basketbolisti B grupā, kas mačus aizvadīs Tamperē, tiksies ar Melnkalni, Zviedriju, Lietuvu, Lielbritāniju un Somiju.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.