Šengins ar “double-double” palīdz Turcijai sakaut Melnkalni
Latvijas pretiniece Eiropas čempionātā basketbolā Turcija sestdien Stambulā pārbaudes spēlē pieveica Melnkalni.
Turki uzvarēja ar 96:85 (26:24, 21:25, 29:15, 20:21), svinot trešo uzvaru pēc kārtas.
Turcijas izlasē rezultatīvākais ar 26 punktiem un 11 atlēkušajām bumbām bija Alperens Šengins, bet 19 punktus guva Čedi Osmans.
Melnkalniešiem Igors Drobņaks sakrāja 23 punktus un piecas rezultatīvas piespēles, Marko Simonovičs - 20 punktus un desmit atlēkušās bumbas, bet 2020./2021.gada sezonā "VEF Rīga" spēlējušais Kails Olmens - 13 punktus un piecas rezultatīvas piespēles.
Latvija Eiropas čempionāta finālturnīrā Rīgā spēlēs vienā apakšgrupā ar Čehiju, Serbiju, Igauniju, Portugāli un Turciju.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.