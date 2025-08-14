Aļona Ostapenko iekļūst prestižā Sinsinati dubultspēļu turnīra ceturtdaļfinālā
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko pārī ar čehieti Barboru Krejčīkovu trešdien sasniedza Sinsinati "WTA 1000" turnīra dubultspēļu ceturtdaļfinālu.
Īpašo ielūgumu saņēmušais Latvijas/Čehijas pāris otrās kārtas jeb astotdaļfināla spēlē ar 6-3, 1-6, 10:5 pieveica krievieti Veroniku Kudermetovu un Beļģijas tenisisti Elīzi Mertensu, kuras sacensībās bija izsētas ar ceturto numuru. Mača sākums lietus dēļ aizkavējās par vairākām stundām. Par ceturtdaļfināla sasniegšanu Ostapenko WTA dubultspēļu rangā nopelnīja 215 punktus. Cīņā par vietu turnīra pusfinālā Ostapenko/Krejčīkova tiksies ar ķīnieti Guo Haņjui un krievieti Aleksandru Panovu.
Jau ziņots, ka vienspēlēs Latvijas pirmā rakete Ostapenko, kura WTA rangā ir 30.vietā un turnīrā bija izsēta ar 23.numuru, piedzīvoja zaudējumu trešajā kārtā, bet vēl viena Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova (WTA 267.) apstājās otrajā kārtā. Turnīrs Sinsinati norisinās cietā seguma kortos.
Vīriešu vienspēlēs ATP ranga līderis itālietis Janniks Sinners ar 6-4, 7-6 (7:4) astotdaļfinālā pieveica francūzi Adrianu Mannarino (ATP 89.) un cīņā par vietu pusfinālā tiksies ar kanādieti Fēliksu Ožjē-Aljasimu (ATP 28.), kurš ceturtās kārtas mačā ar 6-4, 6-3 uzvarēja citu francūzi Benžaminu Bonzī (ATP 63.).
Ar otro numuru izsētais ranga vicelīderis Karloss Alkarass no Spānijas ar 6-1, 6-4 pārspēja Luku Nardi (ATP 98.) no Itālijas un ceturtdaļfinālā tiksies ar krievu Andreju Rubļovu (ATP 11.), kurš ar 6-2, 6-3 droši pārspēja Fransisko Komesanu (ATP 71.) no Argentīnas.
Savukārt Vācijas tenisists Aleksandrs Zverevs, kurš ATP rangā ir trešais un turnīrā arī izlikts ar trešo numuru ceturtdaļfinālu sasniedza pēc pretinieka krieva Karena Hačanova (ATP 12.) izstāšānās. Zverevs bija vadībā ar 7-5, 3-0, kad traumas dēļ pretinieks maču neturpināja.
Traumas dēļ astotdaļfināla spēli nepabeidza arī mājinieks un pagājušā gada finālists Frensiss Tiafo (ATP 14.), kurš ar 4-6, 1-3 atzina dāņa Holgera Rūnes (ATP 9.) pārākumu, bet cits amerikānis - ar ceturto numuru izsētais Teilors Frics (ATP 4.) - ar 6-3, 5-7, 3-6 zaudēja Francijas tenisistam Terensam Atmanam (ATP 136.).
Tikmēr trešās kārtas mačā uzvaru svinēja ranga piektais numurs Bens Šeltons no ASV, kurš ar 7-6 (7:3), 6-3 pieveica spāni Roberto Bautistu Agutu (ATP 53.). Turnīrs Sinsinati norisinās cietā seguma kortos. Pērn par tā uzvarētāju kļuva pasaules pirmā rakete Janniks Sinners no Itālijas, kurš finālā ar 7-6 (7:4), 6-2 pārspēja mājinieku Frensisu Tiafo.